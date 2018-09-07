法國最佳甜點工藝師首來台 推4000元頂級甜點

2018年09月07日 09:48 中時 柯宗緯

帕莎蒂娜找來法國M.O.F最佳甜點工藝師客座，搶攻頂級客層。（柯宗緯攝）

帕莎蒂娜找來法國M.O.F最佳甜點工藝師客座，搶攻頂級客層。（柯宗緯攝）

帕莎蒂娜找來法國M.O.F最佳甜點工藝師客座，搶攻頂級客層。（柯宗緯攝）

高市觀光局長曾姿雯（右）歡迎客座主廚來台，可望提升觀光能見度。（柯宗緯攝）

高雄帕莎蒂娜法式餐廳6日請來M.O.F法國最佳甜點工藝師Franck Fresson首度來台獻藝，6至8日連續3天客座，以台灣桂花蜜、龍眼等在地食材入味，運用法國手法做成一道道可口甜點。頂級法式下午茶每客近4000元、晚宴每客5000多元，考驗民眾荷包深度。

帕莎蒂娜國際餐飲董事長許正吉說，美食無國界，是共通語言，很高興能邀請Franck Fresson來台，笑稱自己吃了他做的牛軋糖，就此成為粉絲，盼能藉由客座交流，同時提升台灣甜點國際水平。

Franck Fresson甜點名廚客座頂級法式下午茶(每客3,800元+10%，含酒)及晚宴(每客5,000元+10%，含酒)。9/9移師帕莎蒂娜台南市長官邸餐廳，提供唯一一場頂級法式下午茶。高雄與台南場共4場下午茶、3場晚宴，每場限量60席，目前已超過9成訂位，更有不少台北老饕專程南下品嘗。

高市觀光局長曾姿雯說，美食確實能帶動觀光，不少民眾衝著美食而來，肯定業者運用高雄在地食材，碰撞出令人期待的甜點火花，也為觀光注入很多元素。觀光局去年曾推動美食之旅，當然也有許多不容錯過的景點，力推客座主廚團隊能造訪崗山之眼、棧貳庫等景點。

Franck Fresson是法國Fresson甜點名門世家第4代，23歲繼承爺爺遺志接掌家族事業並立志取得M.O.F.，在36歲完成心願取得2004年M.O.F.最佳甜點工藝師的殊榮。

2013年登上法國Gault & Millau知名美食評鑑雜誌封面，被列為法國10大頂級甜點主廚之一。擁有崇高地位的Franck Fresson也成為法國2018 M.O.F.大賽的評審。

他致力於提攜後進，2015年M.O.F.新生代甜點主廚克里斯多弗‧何努(Christophe Renou)以及2017年世界盃甜點冠軍Etienne Leroy皆受Franck Fresson指導。

M.O.F.是法國最佳工藝師（Meilleur Ouvrier de France）的簡稱，理念始於1913年，有感於手工藝文化與技術不斷流失，舉辦工藝博覽會，表彰法國最佳工藝者。直至1935年，正式成為四年一度的國家級大賽，此獎象徵工藝師個人在專業領域內的崇高地位，更是其他同業學習的指標。

(中時 )