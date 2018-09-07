喜憨兒揪民送愛到部落 認助憨兒幸福月餅

憨兒將月餅送往偏鄉國小。（柯宗緯翻攝）

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憨兒烘烤月餅。（柯宗緯翻攝）

喜憨兒基金會力推「送愛到部落」邁入10個年頭，邀請民眾一同來認捐憨兒們努力製作的幸福月餅，預計為嘉義、台南、台東等偏鄉地區約2萬1522位偏鄉學童，募集這份溫馨禮物。

基金會在全台灣設置了6家庇護工場、12處庇護商店以及11家小型作業所，以烘焙、餐飲、包裝、園藝等形式，提供不同類別心智障礙者多樣化的學習項目。

由專業師傅及老師帶領生產各式商品，儲備自力更生的能量。有些憨兒們要花數周，甚至是數個月才能學會，但他們沒有因此沮喪，反而更確實做好每個步驟，將這一份份鼓勵偏鄉學童的中秋禮盒，慢慢地組裝起來。

位在嘉義縣番路鄉的大湖國小，村民就業型態以農業為主，種植黑木耳、龍鬍菜等，有些以打零工為主要收入來源。學生人數僅有24人，以隔代教養、新住民為最多，弱勢家庭比例佔全校的60%。

9歲小宇是三年級學生最喜歡畫畫，是典型的單親隔代教養，從小就是由外婆帶大，祖孫倆感情非常深厚，放學後就回家幫忙外婆做毛巾代工。

憨兒們用自己的力量，朝著自立前進，偏鄉學童即便弱勢，依舊認真發展其它才藝充實自我，非常值得嘉許。透過中秋節送上禮盒，讓小宇知道自己並不孤單，社會大眾都關注著、鼓勵著他們。

禮盒內容有廣式蓮蓉蓮子、廣式烏豆沙松子、台式草莓優格、北歐鬆塔等共9顆月餅。依每盒450元，換算出捐贈盒數，不足一盒部分將與其他捐款合併。單筆捐款滿 900 元，贈送運動水壺一個；捐款滿 2,000 元，除運動水壺外再加贈環保袋一個。禮盒將由基金會統籌，於9月10日~ 20日配送至偏鄉部落小學。詳細方式可上喜憨兒官網查詢。

(中時 )

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