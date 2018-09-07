一對牡丹鸚鵡兄妹超黏的 飼主心榆當寶貝照顧

2018年09月07日 07:51 中時 王錦河

啾啾（左）和久久（右）是1對可愛的牡丹鸚鵡兄妹，又稱愛情鳥，出生不久就被飼主林心榆先後帶回認養，至今已5歲多，母鳥啾啾活潑愛撒嬌，公鳥久久膽小有個性，心榆把這對毛孩當成小孩照顧，直說有牠倆相伴很幸福。（王錦河攝）

啾啾和久久是1對可愛的牡丹鸚鵡兄妹，又稱愛情鳥，出生不久就被飼主林心榆先後帶回認養，至今已5歲多，母鳥啾啾活潑愛撒嬌，公鳥久久膽小有個性，這對寵物從小就與飼主很親，心榆也把這對毛孩當成小孩照顧，與牠們分享喜怒哀樂。

先前心榆曾養過小鼠、鬥魚、小烏龜、小蝦、兔子等寵物，話說2013年念國三的飼主林心榆在住家附近逛書局時，看到籠中1對小鳥便逗著玩，老闆說他家的鸚鵡剛生了1對小鸚鵡，問心榆是否願意領養？心榆徵求媽媽同意後，未再問過爸爸，先斬後奏，便開心先帶1隻黃色母鳥回家養，因叫聲啾啾而取名啾啾，不久後又再領養了另1隻常被成鳥欺負的小公鳥久久，遂成1對。

這對鸚鵡從小就陪心榆睡覺，心榆會把牠倆放在肚子上蓋著薄被同睡，並開玩笑威脅說要乖乖，不然沒飯吃，2鳥就真的很乖不動，就小心榆就訓練牠們安靜睡覺，愛躲在主人口袋裡，表現好主人會餵牠倆最愛吃的點心核桃，開心時會發出像吹口哨的叫聲，生氣時會叫bibi、bubu、甚至GG，當在籠中不斷叫著並扭動身軀像跳S舞時就代表牠倆想出籠活動。

心榆媽咪奇香表示，公鳥久久是個吃貨，心榆在旁立馬接話說：「跟我爸爸很像」，母女倆人相視大笑。心榆說把母鳥啾啾放在她肩膀上用臉頰碰牠嘴，啾啾會用嘴頂回去跟主人玩，牠很愛撒嬌；媽咪奇香接話表示，但同樣舉動若是公鳥久久就會咬妳耳朵，或是不搭理木訥，甚至直接飛走，奇香沒好氣地說：「公鳥就像心榆她爸一樣，不解風情」，與母女倆熟識的記者笑說：「跟我爸很像是個吃貨且不解風情，這段太有意思了，一定要特書一筆，先賣個關子，別讓爸爸佑益知道，等刊出後看他是啥反應？」，此時母女倆大笑直說：「幹得好」，還相互擊掌，笑說：「我們已經解氣了」。

這對毛孩只要聽到主人回來就會開心地叫歡迎主人，有次心榆回來只聽到1隻鳥的叫聲，跑上2樓陽台才發現久久叼開籠門飛走了，只剩啾啾獨自在籠中，母女倆著急分頭尋找大半天直到天黑，鄰居說有聽到鳥叫聲，心榆直覺仍在附近不遠，便用之前錄音的這對鳥叫聲沿路播放，終於久久叫了回應，發現牠在圍牆上但怎麼叫都不下來，不知如何是好？奇香突然說了句：「平常她爸在家感覺沒啥用，但在關鍵時刻就會發揮作用」，心榆爸爸佑益跟女兒說，妳緊張啥？把母鳥啾啾用鳥籠帶去現場，公鳥聽到母鳥叫聲就會飛回來了，果不其然，此招奏效，久久聽到啾啾叫聲便立即飛到籠子，化解一場小鳥脫逃記。

自從初次脫逃後久久就變得很乖，第2次脫逃就直接待在家門口等待主人，心榆打趣表示，因為小鳥發覺外面環境險惡，還是家裡較好。她說這5年來有這對小鳥陪伴是件很幸福的事，也會把喜怒哀樂與愛鳥分享。

(中時 )