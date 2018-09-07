專訪／張軒睿出道實習當張震「光替」　搖身一變準視帝

2018年09月07日 03:20 中時 林淑娟

張軒睿入圍金鐘獎最佳男演員獎。（蘇蔓攝）

張軒睿以《我的男孩》入圍金鐘獎最佳男演員獎。（八大）

張軒睿以《我的男孩》入圍金鐘獎最佳男演員獎。（八大）

林心如加持，張軒睿以《我的男孩》入圍金鐘獎最佳男演員獎。（八大）

小時候的張軒睿非常可愛。（資料照）

張軒睿從小就長得可愛討喜，媽媽一直希望兒子能當童星，「我媽想要當星媽，常帶我去為童裝品牌當小模特兒走秀。不過在一群小朋友中，我總是臉超臭。她還帶我去給攝影師拍照，結果我一直罵攝影師！」小時候的他，排斥當童星、討厭攝影師、拒絕成為鏡頭焦點，沒想到，現在竟搖身一變成準金鐘視帝候選人！

他在台灣的首部作品《狼王子》，就挑梁演男主角，還和女神安心亞合作，儘管收視、口碑都未如預期，但已藉此劇打開知名度，好運氣被許多人羨慕，出道未及三年的他，更以林心如精心打造的《我的男孩》入圍金鐘獎最佳男演員獎，無疑是近年人氣最夯、演技也很快被肯定的偶像男藝人。

外界看他是十足幸運兒，但張軒睿卻說，他的演藝之路其實沒有想像中順遂，他也曾歷經試鏡不斷失敗的過程，「當時的我根本沒真正理解角色，背完詞劇本就放著，試鏡時瘋狂忘詞，因為我根本完全沒有準備好，非常不尊重工作！」

他印象最深是有次經紀人陪他去見製作人，結果他沒有準備好，試鏡時根本沒有一場戲演好，「情緒不對、忘詞又鬼打牆。試鏡結束後，經紀人就哭了，她很難過地問我：你到底有沒有準備好？」從那天之後，他才警醒，覺得是該好好正視自己的心態了，「不是把自己隨便放著，別人就會來選我，而是要把自己準備好，機會來了，才能抓得住！」

小時候排斥當童星，長大卻成了藝人。已然愛上表演的張軒睿說，這其實也是誤打誤撞，熱愛運動的他，原本想去健身房當健身教練，結果朋友介紹經紀人給他認識，隨遇而安的他想說那就試試看吧。第一次見面時，經紀人問他會做什麼、有何才藝？他因為很喜歡周星馳，所以模仿了星爺。決定成為演員後，經紀人要他每天念報紙訓練口條、練習自我介紹，還把初出茅廬、什麼都不懂的他送去大陸在《道士下山》電影劇組實習、當「光替」。

當時的他，儼然一張白紙，對演藝工作完全沒概念，但因為被直接丟去全然陌生的劇組，當了張震、房祖名等藝人的光替，他從中了解何謂站位、走位，對演戲稍微有了概念，當時只覺得超新鮮、好好玩，雖然僅短短三星期，但已慢慢感覺得出自己很喜歡演戲。

「當時我不知道這趟實習之旅能學到什麼，直到開始拍戲，才明白那段經歷對我現在來說非常重要。」他因此能感同身受工作人員的辛苦，知道一部作品要成功，不只是幕前藝人的功勞，沒有幕後人員的齊力付出，就不會成就出這一切。那段劇組實習的歷程，對他幫助很大，特別是心境上，「直到現在，我拍戲時只要能自己站位就自己站，本人能走一次位更好。真的不要覺得大家幫你做什麼都是理所當然，其實人與人之間是互相的！」

《我的男孩》中有句台詞讓他很有感觸，「一個團隊是teamwork， 但如果沒有team，或沒有work，就是枯燥乏味的！我喜歡跟大家一起熱血、努力拼作品的感覺！」

獲知入圍金鐘獎最佳男演員獎後，張軒睿當下不敢置信，整個人開心到快飛起來，不斷問「真的嗎」，近日整理了情緒後，仍覺得這一切像做夢一樣、覺得「歐買尬」。他除了感謝評審肯定，最想感謝的是《我的男孩》的大家，是製作人及女主角林心如、編劇徐譽庭、導演許輔軍等人一起幫他建立了安慶輝這角色，「沒有他們就沒有我！」

張軒睿說，在自己努力的過程中，無法告訴別人你有多努力，只能靠作品為自己說話，「這些年，別人看我很幸運，但我同時也很努力！」雖然演「安慶輝」的過程很快樂，不過因為太想要做到100分，愈想做好、愈綁手綁腳，他給自己極大壓力，逼自己逼到近乎病態，經常半夜被惡夢驚醒。只因為他從小就是個無法肯定自我、沒有自信的人，總覺得什麼都做不好，「所以我要求自己不能停下來，只要停了就會懶，懶了就沒動力」。

他入行以來拍的每部戲，家人都會準時收看，這次入圍，家人更是替他開心，「他們一路都很支持我，是我的最大動力來源。我一直很希望讓爸媽、家人為我驕傲，這次覺得終於能做好一件讓家人都開心、驕傲的事，自己心中也獲得很大的感動！」

●場地提供：Flux Réel Hair Boutique

●服裝提供：LOUIS VUITTON

(中時 )