高雄》曾支持民進黨 農場老闆：朋友8、9成要改挺韓國瑜

2018年09月07日 02:54 中時電子報 黃麗蓉

樂居農場環境清幽，卻沒客人上門，偌大的農場僅剩陳進祥夫妻居住。（翻攝中評社）

「這裡的觀光產業幾乎成了名符其實的『關光慘業』！」以往都支持民進黨的高雄六龜樂居農場老闆陳進祥表示，他已經看破，因為蔡政府漠視觀光業者。他甚至說，他身邊很多朋友以前都支持民進黨，但現在有8、9成要改挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜。

陳進祥無奈說，他的農莊現在一天接不到一組客人，員工從6、7人減少到1個人。如今他看開了，已算是半退休狀態，要他再花大錢整修也不願意了，因為這座山城快成了沒有遊客的空城。年改上路前，還有少數零星的退休族群會呼朋引伴到這兒泡湯、吃山產，但這些族群也消失了。

陳進祥指出，以前楊秋興當高雄縣長時，六龜的觀光產業發展的還不錯，但從莫拉克風災、縣市合併後，幾乎被「蓋棺定論」，成了名符其實的「關光慘業」！六龜溫泉也從2009年莫拉克風災過後就一落千丈。

據中評網報導，陳進祥強調，高雄被民進黨執政了2、30年，這兒的選民以前大多挺綠，也因為選民把民進黨寵壞了，他們就認為這裡的選民不值得投資，一條路斷了7、8年還在斷，我們根本感受到不到「有為政府」。「韓國瑜雖然才來不到1年，但已經燃起業者對他的政治期待。」

(中時電子報)