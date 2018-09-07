專訪／何潤東自責「船長沒帶領航向金銀島」　《翻牆》入圍金鐘「療鬱」

2018年09月07日 04:31 中時 林淑娟

何潤東帶張豐豪、姚亦晴、宋緯恩三個新演員獎入圍者一起受訪。（蘇蔓攝）

何潤東。（蘇蔓攝）

何潤東。（蘇蔓攝）

何潤東帶張豐豪、姚亦晴、宋緯恩三個新演員獎入圍者一起受訪。（蘇蔓攝）

何潤東首度當導演就入圍金鐘獎。（資料照）

TVBS《翻牆的記憶》風光入圍最佳戲劇等8項金鐘獎，讓身兼導演、製作人、編劇與演員的何潤東一掃先前收視不佳陰霾，他6日帶著入圍新演員獎的張豐豪、姚亦晴、宋緯恩一起接受專訪，坦言幾個月前因為收視成績不如預期、覺得愧對TVBS和團隊，「我身為船長，應該要帶領大家，卻沒有航向最後的金銀島」，不過自從金鐘入圍揭曉，他心情由陰轉晴，「我每天都覺得是美好一天的開始！」

何潤東不諱言那段時間心情很煎熬，他覺得沮喪，但每天仍要繼續白天拍戲、晚上剪接《翻牆》，然後不知道問題出在哪裡，「明明自己看了很喜歡，業內看過的也很喜歡，但收視率數字沒有得到認可」，當時的他每天都過得憂鬱壓抑，做什麼事都提不起興趣、也無法專心，確實出現憂鬱症狀。

他沒日沒日沒夜拍攝《翻牆》大半年，因為身體亢奮、不知道累，幾乎不怎麼睡覺休息，硬撐的結果，就是劇一拍完，便身心俱疲、健康垮了，除了氣喘宿疾發作，整個人陷入極度疲累，「一睡12小時還睡不飽，起床2小時後電力就耗光又累了，就像現在還使用iPhone3，電池一下就沒電」。幸好如今一切都在慢慢恢復中。他笑說：「入圍金鐘獎，就是最好的調養！」

何潤東說，拍《翻牆》的那幾個月雖然累，卻是他這五年中最開心快樂的一段時間，拍想拍的戲、劇組又很和樂，但也正因過程太開心了，所以後來沒能在收視上給予應得的回饋，讓他覺得更為內疚。這次能入圍包括最佳戲劇等多項，對他最大的意義在於，他身為隊長，終於能讓團隊一起得到認可、沒有辜負他們對自己的信任。他最希望拿能拿下最佳戲劇獎，因為這代表對整個團隊的肯定，他很遺憾沒能入圍的攝影、燈光，也能獲得彌補。

首度擔任導演，就入圍導演獎，並帶出三個新演員獎、兩個男配角入圍佳績，何潤東表示，過去20年他拍了很多電視劇，遇到很多導演，好的導演值得他學習，但也有些導演會成為借鏡，提醒著他自己「永遠不要對演員這麼做」，「動不動就罵演員，只是你控制不了自己的EQ，情緒發洩非常不好，如果能解決問題，為什麼要發脾氣？發脾氣代表你無能！」

因為自己也是演員，知道演員拍戲需要有放鬆的氛圍，「讓演員內心是幸福的，表演才會是自然的」。演員們都說，能拍何潤東這部戲非常幸運，他自己謙虛地說：「我也很幸運遇到他們，有他們的信賴支持，從沒一刻懷疑過過我的判斷，我才有入圍的機會！」

雖然不少人認為何潤東自己沒能入圍演員獎項是遺珠，他自己卻不覺得可惜，「我沒有花太多心情和時間在自己當演員這身份上，因為我顧不了」，有時候演完了，他知道還不夠好，但為了要顧及後面場次的順利拍攝，他不願因為花更多時間在自己的表演，就壓縮了別人，「新人要花更多的時間溝通，所以我必須把自己的表演縮減到在最短的時間完成！」

很多人覺得他太冒險，第一部導演作品用的大多是新人，何潤東說，這部戲本來就不是夢幻偶像劇，是寫實風格，所以他不希望演員有太明顯的表演痕跡，有經驗的年輕演員要熟練到沒有表演痕跡很難，全新的新人雖然嫩卻有如全新的白紙，反而能激發出他們的潛能，教他們要跟著感覺走，真聽、真感受，而非只是靠著技巧演繹喜怒哀樂、把台詞念出來。

他不諱言過程中面臨過很多質疑聲音，但他堅持跟著信念走，「前幾個月，我也一度懷疑過自己的信念，懷疑我教導他們的是否是錯的？溝通方式是否有誤？我把20年的演戲經驗教給他們，就怕他們一開始走錯就是無底深淵！現在他們都入圍了，證明我沒有做錯！」他謝謝演員們一路以來信任他，也希望自己的付出對他們的未來產生些許作用。

(中時 )