2018年09月07日 05:07 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

日本北海道5日甫遭燕子強颱狂掃，昨日凌晨3時08分（台灣時間2時08分）又發生芮氏規模6.7的強震，厚真町還觀測到北海道史上最大的7級震度。強震造成大規模停電、停水、山崩、土石流災害、交通癱瘓等，北海道電視台至6日深夜統計，已有9人死亡、360人受傷、31人失蹤。厚真町的大規模滑坡、附近多數居民可能慘遭活埋。

屋漏偏逢連夜雨！日本剛遭強颱燕子橫掃，大阪關西機場還泡在水中，北海道又發生芮氏規模6.7地震，札幌新千歲機場關閉2天，日本5大機場有2座關閉，打亂旅客出遊計畫。交通部觀光局統計，有24團、742人受困大阪；另有23團、712人在北海道受影響。

川普團隊鬧窩裡反？！《紐約時報》5日罕見刊登匿名的川普政府高階官員投書，指川普決策魯莽、毫無道德，荼毒國家，官員正「努力」發起「抵抗運動」，從內部阻擾川普傷害國家利益的作為，而他自己也是這場沉默抵抗的一份子。投書人並驚爆，內閣有人希望啟動憲法第25修正案罷黜總統。

《紐約時報》刊登匿名高階官員投書，指稱美國總統川普的行為損害國家，而川普政府內部有一大票人在對此進行「沉默抵抗」。如今白宮已開始追查匿名投書的「深喉嚨」，美國有線電視新聞網（CNN）則幫川普列出一份13人可能名單，連第一夫人梅蘭妮亞及第一千金伊凡卡夫婦的合體字「Javanka」都上榜。

◎旺報

大陸推出的「台胞居住證」本月起上路，連日來逾萬名台灣人申請。為此，陸委會正加緊腳步研擬修改《兩岸人民關係條例》，規定申辦居住證者將有義務申報登記；若未登記者將有相關行政罰則。但修法也包含配套，如「可委託代辦」等措施，目前都在研擬中，而陸委會的態度是「儘速修訂」，在立法院新會期就會推動。

大陸今年初公布惠台31項措施迄今已逾半年，陸委會6日公布研析報告表示，31項惠台措施實施後對我方尚無明顯影響，但是可能對台產生國安風險，並對赴陸企業與國人產生諸多不確定及風險。

陸委會6日大動作公布對「對台31條措施」的研析報告，稱已產生國安風險。大陸權威涉台人士說，大陸是真心實意辦好事，是民進黨當局在設置障礙，故意進行政治操弄；涉台學者批評陸委會態度前後矛盾，背後或許有選舉考量，也反映蔡政府的「酸葡萄心理」，直言大陸努力在拚民生，台灣卻只想著拚政治。

大陸開放港澳台胞辦理居住證，除了台灣人較多的省市區，內陸的西藏也發出了首張台胞居住證，受理的西藏台灣人最小只有五歲。幾位已經領到居住證的台灣人受訪表示，雖然在公安、民政系統已經登記在案，但多數民間企業、銀行或飯店的電腦系統，還未全面升級，在這個過渡期，仍要先使用台胞證。

◎工商時報

受惠價量拉抬，台塑四寶8月營收齊步躍進，單月合計營收1557.34億元，月增7.4％，年成長21.9％。其中，台塑化8月營收表現最佳，月增11.4％，年成長30.8％，創2014年11月來新高；台化也繳出年增23.9％佳績，改寫近4年來單月新高紀錄。南亞8月營收年增14.1％，創歷史次高水準。台塑化、台化、南亞第三季營收可望優於第二季表現。

CNBC報導，高盛放棄啟動加密貨幣交易平台計畫消息，讓包括比特幣（Bitcoin）等多種加密貨幣價格在周四盤中續重挫，其中乙太幣（Ethereum）、瑞波幣（Ripple XRP）和比特幣現金（Bitcoin Cash）等跌幅都達2位數。

為要求上市櫃公司加強勞基法新制法遵，勞動部昨（6）日宣布，今年10月起，上市櫃公司違反勞工超時工作、輪班間隔休息、及七休一等規定，低限罰則將從5萬元起跳，嚴重可加重上看150萬元，且公司董事或代表權人（負責人）有故意、或重大過失，亦可連帶處罰。

星宇航空決定進駐遠雄航空自由貿易港區，租下區內2,340坪土地，由星宇與遠雄合資興建地上10層，地下2層，總樓地板面積1.58萬坪的星宇航空運籌中心，大樓將於本月10日舉行動土典禮，預計投資15.97億元興建，預計2020年完工啟用。

(中時電子報)