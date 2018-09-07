護樹愛生態！新北重劃變更護老榕

2018年09月07日 05:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

護樹愛生態！人人有責！新北市政府綠美化環境景觀處於107年7月24日召開第2屆樹木保護委員會第1次會議，本次會議共通過列管8株珍貴樹木，目前新北市列管珍貴樹木已達1064號。並持續發掘具歷史悠久及地方人文特色之樹木，將符合樹木胸徑大於90公分、樹齡超過50年、以及饒富地方特色、歷史人文與稀有樹種等條件之樹木儘可能列入珍貴樹木保護範圍。

通過列管之珍貴樹木中，樹木胸徑最大者為座落於本市金山區的老榕樹，據當地陳姓耆老記憶，此樹是日據時期由「金包里信用販賣利用組合（現今的金山地區農會）」的人員所種植，除了見證金山地區的發展，亦陪伴當地民眾度過不同的年代。

約略5年前，此樹曾遭受病蟲害的侵襲，幸而其強韌的生命力以及當地民眾的悉心照顧，樹木才又恢復原有的朝氣。如此別具意義的珍貴樹木，新北市政府地政局為保留此樹，特別重新規劃金山地區的市地重劃開發案，以現地保留的方式兼顧土地開發與自然保育，景觀處亦邀集2位新北市樹木保護委員會委員張自健及黃志偉到場，給予專業的棲地保護建議，讓新北市的珍貴樹木能永續保存。

新北市列管珍貴樹木已逾千株，未來仍將持續公告列管珍貴樹木，亦將加強維養護及病蟲害防治，並改善棲地環境，讓珍貴樹木得以健全生長。

(中時電子報)