杜塞朵夫舞蹈博覽會！台灣舞團舞出力與美

2018年09月07日 05:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

舞出台灣的力與美！讓世界看到台灣多元蓬勃的藝術！為期四天的第十二屆杜塞朵夫國際舞蹈博覽會(Internationale Tanzmesse NRW)於9月1日正式結束。該博覽會每兩年舉辦一次，讓來自世界各地的專業舞蹈人士，互相觀摩交流，建立聯絡網路，是全球規模最大的專業現代舞蹈博覽會。

今年在杜塞朵夫會展中心(NRW-Forum Düsseldorf)展出超過120個單位，分別來自40個國家，500個以上舞團或機構，積極推廣各國舞蹈。台灣作為2008年起屆屆出席的資深參展國當然也不能缺席，本屆由文化部駐德國代表處文化組籌辦，邀集參展之台灣舞團共計36團，範圍涵蓋國際知名的經典舞團，至新興竄起的新銳舞團，參展舞團為歷屆以來最多的一次，完整地介紹21世紀台灣現代舞團的最新發展現況。

本屆博覽會期間，計有30個國家在各個場地演出超過50場舞蹈表演。其中，受邀前往演出的台灣舞團，計有劉冠詳《我知道的太多了》以及雲門２-鄭宗龍《十三聲》。兩齣舞作皆源於編舞家的自身經驗，呈現個人的生命歷程。8月29日於杜塞朵夫舞蹈劇院(tanzhaus nrw)演出的《我知道的太多了》是台灣新銳編舞家劉冠詳2017年獲得第15屆台新藝術獎表演藝術獎的作品。該舞作觸碰生死議題，以母親臨死前的對話錄音傳化為聲音設計，成為舞作之血肉；瘋狂且魔幻的編舞風格形成舞作骨骼；如詩般細膩且敏銳的文本則為舞作肌理。劉冠詳本人並親自上場演出，是他獻給母親的最後禮物。當晚杜塞朵夫舞蹈劇院小舞台滿場的觀眾，一同和劉冠詳再次經歷母親過世前的種種，痛苦且震撼，演出結束後，場內啜泣聲不斷，真誠且狂暴的演出深深感動現場的觀眾。

而第二次受邀來杜塞朵夫國際舞蹈博覽會演出的鄭宗龍，此次帶著雲門２的《十三聲》，於8月30日在勒沃庫森展演中心（Forum Leverkusen）演出。《十三聲》是將於2020年接任雲門舞集藝術總監的鄭宗龍，於2016年應邀為台灣國際藝術節（TIFA）所創作的節目。「十三聲」是鄭宗龍母親口中的傳奇人物，他是1960年代在台北艋舺街頭賣藝的傳奇人物，舉凡古今佚事、流行俚俗，都是他的拿手好戲。一人可分飾多角，忽男忽女，幼聲老嗓，惟妙惟肖。

當晚，不僅有許多台灣旅德的觀眾，長途開車自德國各地前來觀賞演出，一解鄉愁；更有多位曾經旅居台灣的德國民眾前來觀賞，聊慰對台灣的思念。演出中，雲門２舞者高超的舞技、充滿台灣文化特色的影像以及音樂，每每讓現場觀眾驚呼，演出結束後，現場歡聲雷動，喝采不斷。我國駐德國代表處謝志偉大使並親自主持「舞之台灣」的歡迎酒會，盛讚雲門２以及劉冠詳的精采演出，為台德文化交流再添美好紀錄。

(中時電子報)