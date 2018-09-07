專訪／最暖導演！《翻牆》的他們曝光「P導」何潤東的那些事！

2018年09月07日 05:21 中時 林淑娟

何潤東與姚亦晴、張豐豪、宋緯恩一起受訪。（蘇蔓攝）

姚亦晴。（蘇蔓攝）

張豐豪。（蘇蔓攝）

宋緯恩。（蘇蔓攝）

何潤東。（蘇蔓攝）

新人張豐豪演出何潤東製作、執導的TVBS電視劇《翻牆的記憶》果然「賺」很大！他不但與宋緯恩、姚亦晴一起入圍金鐘獎新進演員獎，還因此如願考上台藝大電影系！去年落榜的他，拍《翻牆》期間，每天待在劇組，所有幕前幕後的大小事都學，儘管學科根本沒有時間復習，但還是幫助他考取了第一志願！宋緯恩笑說：「所以導演可以開電影系保證班了！」

現正就讀台藝大戲劇系的宋緯恩爆料，原來張豐豪去年就已是該校戲劇系備取第一名，最後運氣差沒考上，不過張豐豪拍《翻牆》時，除了認真表演，也學習了所有幕後拍攝的所有環節，對他今年考取台藝大電影系幫助非常大。張豐豪說，因為對幕後工作有興趣，他就是想知道攝影機後面的每個人在幹嘛，就算沒戲，也會每天去劇組報到，且角色多元，「像製片助理，每天幫忙扛便當、幫忙收音、調音、當攝影師的跟焦手，還幫服裝師洗衣服。化妝師姊姊本來也叫我試著幫他們補妝，但我怕我一補，他們的妝就毀了，所以只有這件事我不敢做！」

演出援交妹表現出色的姚亦晴，首度演戲就遇到溫暖的導演何潤東，她說，「P導」教他們演戲不光是演戲 而是表演，內心要是實的，不只是用外在台詞表情念出台詞，這對首度接觸表演的她很受用，「沒有遇到他，我不會入圍新人獎！」張豐豪也說：「導演讓我知道什麼是表演，不是用技巧，而是用內心帶動戲劇！」

18歲的張豐豪劇中前期被霸凌、中期角色轉暗黑，戲份重且層次分明，宋緯恩、姚亦晴都看好他得獎，宋緯恩說：「他的年紀能詮釋這樣的角色，比起其他入圍者詮釋的角色，是難度更高的事。他的戲又在主線上，有起承轉合，角色有層次， 而且導演寫的劇本也幫這角色加了很多分！雖然我也很想拿啦！」張豐豪說，他看到入圍名單時，還心想：「宋緯恩為什麼要跟我們搶新人獎？他的程度應該去男配啊！」

何潤東對於一手調教出來的張豐豪、宋緯恩、姚亦晴讚譽有加，他說，他們三個都熱愛表演，「緯恩喜歡研究表演，對表演很有想法。我接觸過很多新人只喜歡漂亮、有知名度，但緯恩希望成為表演這方面的博士，他一直無止境地鑽」，所以他一有時間就會丟功課給宋緯恩：「如果是你來導會怎麼導？會怎麼剪接？」他有信心地說，「有一天他一定會成為導演！」

至於演出「小歐」前完全沒有表演經驗的張豐豪，何潤東說，他原本就覺得張豐豪外型上很適合小歐這角色，所以才找他演出，「先找一個本身就貼近角色的演員，視覺上就對這人物有可信度。後來他也完全沒讓我失望，演技收放自如，前幾個月有擔心一下下，但他後來進步超快！」

宋緯恩說，身為新人的共同點，便是他們都是從不懂影像表演，到經驗值迅速累積，「導演讓我們在很舒服的氛圍中，自由發揮心中想的東西，方向錯了，導演也會用舒服的方式修正，他尊重我們的想法，也引導我們思考其他有更好的想法。他不只會導戲，也是很會教人的前輩！」

令宋緯恩印象深刻的是，有次拍一場使用刀子危險武器的戲，某個鏡頭一拍完，導演馬上焦急問「有沒有怎麼樣？」當下他們都搞不清楚怎麼了，後來才弄明白：「導演一喊卡，最在意的不是那顆鏡頭拍得完不完美，而是演員有沒有受傷。這讓我們真的很感動，這個導演要求作品完美，但是在完美的作品之前，他更優先保護我們！」

何潤東聽了先是開玩笑說：「我做的這一切，就是為了以後老了逢年過節，可以發微信告訴你們我喜歡的車子型號、要改裝什麼輪胎啦！」後來他認真地說：「對我來說，這是一部作品，我的人生中往後還會有無數作品，但演員如果受傷、刮花了，會留下疤，疤痕會跟著他們一輩子，沒有什麼比演員的安全更重要，我遺憾的可能只有一個鏡頭，但不能讓他們遺憾一輩子！」

《翻牆》演員中宋緯恩、張豐豪、姚亦晴一起入圍新進演員獎，吳念軒、陳恩峰入圍男配角，對何潤東而言，手心手背都是肉，他表示，《翻牆》的演員都很團結，不管誰得了，其他人都會替他感到開心，就算沒得獎，入圍也已經很棒，「我也沒入圍過新演員獎，在起跑點上，他們更勝我一籌，以後成就肯定比我強很多倍」，他搞笑提醒：「所以以後我沒錢你們要養我啊！」

(中時 )