謝長廷回應大陸使館關西機場接災民事件後臉書被灌爆！

2018年09月07日 08:11 中時 黃菁菁

駐日代表謝長廷7日在臉書上質疑，中國大阪領事館派車到關西國際機場接大陸旅客的說法後，臉書便被各路網友灌爆，有人砲轟，有人維護。

其中1名當天滯留關西機場的網友寫著「謝代表 您好 ，我是當天滯留在關西機場的台灣旅客，今天晚上好不容易回到台灣，卻看到您發表此片的言論，我只是想陳述現場發生的“事實"，1.大陸大使館並未派車到關西機場，但是有要求日本官方南海電車的交通車協助派車將中國人載出機場，到泉佐野市由大陸安排的交通車送到大阪或新大阪轉車，過程當中並沒有任何人問我們是哪裡人。

當時大陸大使館的人對待旅客都想在第一時間將旅客安排出機場，而我本身有帶小孩，對方還說您顧小孩行李我幫你搬。

到了泉佐野官方工作人員就是先安撫大家的情緒並說明目前處理情形，中國大使館在9/5凌晨1:00就到泉佐野市，想要安排中國人出機場。

試問事發當天（9/4）您本人在哪裡？

2.9/5當天早上就聽到許多大陸人在講說打電話給大使館，而反觀台灣人卻自立自強、自己想辦法要如何出機場和買到機票，卻從未聽到有人說要打給辦事處？！請問這是台灣人的堅強還是悲哀 ？

3.您在9/6留言處理辦法要發MAIL？！請問您在現場嗎？您知道現在整個機場幾乎都沒有信號，你能了解對外求救無援的失落感與驚慌嗎？

最後，我想說的是，我相信無關哪個黨派執政，今天台灣官方的處理態度還是一樣，但親身經歷現場後，才發現一個國家給人民多大的依靠，才會贏得民心，才會讓人民感到驕傲！

我很感謝這次對岸的協助，我們一家人才可以比別人更早更順利的回到台灣，請不要再把時間花在政治口水，多想想人民的需要，台灣的人民才會更團結更有向心力，加油！

請想想要如何幫助目前還滯留在日本的台灣人安全到家才是最重要的吧！」

相對的，也有網友表示，日本人在災害發生時不會想享有特權，而是大家靜靜地排隊等。這位網友寫著，「一堆人是被寵壞到什麼程度？在人家的土地，沒有重大傷病危及生命安全，叫你乖乖排隊等車，你卻因為人太多不想等，要享有特權，要專車接送提早回家。怎麼沒看到排隊等美食的人，靠北邊說要有特權先進去吃飯？

炒作議題真厲害耶！在場有錢有權的人都一樣平等等車，難道你一個外國人要跟日本本國人比誰有特權嗎？真是笑話，等哪天有重大災難危及生命安全再來嘴好嗎？公主病現在不分男女是吧？還耍任性要提早出來洗澡休息住飯店等回家班機？」

(中時 )