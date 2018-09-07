吳音寧「天上地下唯我獨尊」 朱學恒：民國第一位太上總經理

針對台北農產運銷公司總經理吳音寧是否到議會備詢，農委會主委林聰賢昨（6）日表示，北農是政府投資的公營事業，到市政府備詢是義務，農委會已請副主委陳吉仲轉達應前往備詢的看法。林聰賢更表示，她（吳音寧）過去不是已經有去議會備詢了，現在不去好像沒有什麼其他的理由。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報
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台北農產運銷公司總經理吳音寧拒不到議會備詢，使北農爭議持續延燒。針對吳音寧是否到議會備詢，農委會主委林聰賢昨（6）日表示，北農是政府投資的公營事業，到市政府備詢是義務。對此，宅神朱學恒表示北農的兩大股東台北市和農委會都要吳音寧備詢，但吳音寧居然不聽拒備詢，鄉親呀！這輩子有看過這樣「天上地下唯我獨尊，民國第一位太上總經理」嗎！

針對台北農產運銷公司總經理吳音寧是否到議會備詢，農委會主委林聰賢昨（6）日表示，北農是政府投資的公營事業，到市政府備詢是義務，農委會已請副主委陳吉仲轉達應前往備詢的看法。林聰賢更表示，她（吳音寧）過去不是已經有去議會備詢了，現在不去好像沒有什麼其他的理由。

對此，朱學恒於臉書PO文表示，「台北農產運銷公司最大的兩個股東是台北市和農委會，但是他的總經理吳音寧兩個最大股東的話都不聽，不聽台北市長的話，不聽農委會主委的話，不聽台北市副市長的話，不聽農委會副主委的話，不聽議員的話，不聽董事長的話，也不聽農民的話鄉親啊，你這輩子有看過哪一家公司的總經理可以做到這種比太上皇還要厲害的程度誰都不聽嗎？宇宙中還有誰的話她要聽？薩諾斯恐怕也不行！」更譏諷吳音寧「簡直天上地下唯我獨尊，史謂民國第一位太上總經理。」

底下網友也留言表示「現在流行空心，老百姓要自立自強啊」、「人家是有總統命，現在又有總統挺」、「她有超硬的後台，就行」、「她只聽蔡老闆的話，農委會和市長都比蔡老闆小，後台硬硬阿」、「十個覺青裡面有九個都是酒囊飯袋，看事情只要顏色對就一切都沒問題」，更有網友譏諷「再讓她當兩年官，連老佛爺都不看在眼裡了」！

(中時電子報)

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