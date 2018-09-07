獨家》大成集團吃甜食 士林也有「十五區」啦

2018年09月07日 07:57 工商 姚舜

〈十五區〉甜點〈玫瑰情人〉的玫瑰花瓣，是用伯爵茶風味巧克力用擠花袋「擠」出塑形，展現精湛手工。（圖／姚舜）

玫瑰花造型的〈白色戀人〉，內蘊〈黑森林蛋糕〉滋味，非常有「藝思」。（圖／姚舜）

〈白色戀人〉底部是巧克力海綿蛋糕，中層則是巧克力慕斯。（圖／姚舜）

〈樂哉〉是用達克瓦滋作底，表現芒果、百香果與青檸結合的酸甜交織迷人滋味。（圖／姚舜）

「馬尾」作的〈提拉米蘇〉，形色像一個小花園。（圖／姚舜）

以Espresso咖啡和香草冰淇淋冷熱交融沖激而成的〈Affogato〉，用食材頂級、味道非常香濃， 每份只賣85元。（圖／姚舜）

用法式烤布蕾和香草冰淇林結合作的甜點，口感與味道也非常速配，因為用料講究所以好吃極了。(圖／姚舜）

在〈十五區〉士林店也可以買到色彩鮮艷繽紛的各種口味馬卡龍。（圖／姚舜）

〈十五區〉的〈可麗露〉製作時加馬老蘭姆酒，以及馬達加斯加的香草，外皮酥焦微脆，味道非常香濃。（圖／姚舜）

位在士林中正路的〈十五區法式烘焙〉士林店，占地不到20坪、可容納約32位客人享用甜點與下午茶。（圖／姚舜）

綽號「馬尾」的洪哲煒創辦了〈十五區〉法式烘焙甜點店，並曾擔任台北W呰飯店甜點行政主廚。（圖／姚舜）

經常在台北士林與天母出沒的甜點控有口福了！人氣法式甜點名店〈十五區法式烘焙〉（15eme patisserie）已結盟大成集團在士林區中正路開設二店，地點就在〈岩島成〉麵包店的2樓，這裡除了可買到、吃到好吃好看的馬卡龍、起司塔等各式精緻法式糕點，以及被稱為「全台最好吃的Cannelse可麗露」，更可以就嘗到苦甜交融的〈Affogato〉，而這一份「極致純粹的Affogato」只要價85元。

85元？是！〈十五區〉創辦人兼甜點主廚、綽號「馬尾」的洪哲煒表示，「平價，才能讓更多人認識好味道」。他並強調，如開在士林的〈十五區〉二店產品與訂價若能通過市場考驗，則「未來開在那裡都不是問題了」。而大成集團決定與〈十五區〉結盟的關鍵則是：味道。

有譯為「阿法奇朵」的〈Affogato〉，是由Gelato冰淇淋和Esspreso濃縮咖啡共構而成，一甜一苦、一冷一熱，分別是義大利極具代表性的甜品與飲料，所以兩者合體後，有人將Affogato稱為「義大利甜品之魂」。

「馬尾」是個完美主義者，〈十五區〉的Espresso咖啡所用咖啡豆，是請了咖啡大賽評審幫忙精選烘焙，他作的香草冰淇淋除減少牛奶而放了較多鮮奶油，同時並用了昂貴的馬達加斯加香草，所以香草味道更加濃郁。當Espresso沖淋在香草冰淇淋上，交織激盪出的口感與風味也就非常純醉並誘人了。使用高檔原料會使成本增加，但「馬尾」並沒有妥協。甜點控，吃到賺到。

「馬尾」對「味道」向來堅持。1997年他在自法國藍帶廚藝學校畢業後在法國待了6年半，並先後在巴黎高檔飯店與米其林星級餐廳歷練，2003年返台又跑一陣碼頭，在熟悉市場生態後，2006年自己創業，在台北市民生東路三段西華飯店後面開設〈十五區法式烘焙〉。當時，台北法式甜點專賣店市場雖不能稱為「荒漠」，卻是稀稀落落不似今天枝繁葉茂百家爭鳴。而走過12個年頭，〈十五區〉猶能挺立並得到企業集團支持攜手開出二店，關鍵就在洪哲煒始終堅信：「客人永遠是為味道而來」。

〈十五區〉的〈可麗露〉受到甜點控狂愛並被稱為「全台最好吃可麗露」，關鍵也是：味道。因外形而有「天使的鈴噹」之稱的〈可麗露〉，外層酥焦薄脆，內裡濕潤柔嫩又帶著微微彈性，且味道香甜。而其美味密碼除了要用內側上了蜂臘的銅模以高溫長時間烤製，其味甜香濃郁的的關鍵是，製作原料中加了蘭姆酒和香草籽。

為傳遞極致且純粹的美味，「馬尾」製作的〈可麗露〉，融合了過去在法國2家米其林餐廳的食譜配方，蘭姆酒用的馬丁尼克島（Martinique)的老蘭姆酒，香草則仍是馬達加斯加高品質香草莢。釀製蘭姆酒的原料是蔗糖，「馬尾」說〈可麗露〉加了它，表層會因焦糖化更加酥脆並帶甜香，而馬達加斯加香草籽則讓味道更香濃。

「馬尾」告訴我，有了孩子後覺得自己老了，並且特別懷念老味道，尤其是自己在法國習藝時最早接觸的「老派」法式甜點。不過他很情楚，處在「眼球行銷」的網路世代，「賣老」不見得討喜，所以他用廚藝結合創意賦予老味道新表情，在〈十五區〉民生店與士林店都可吃到買到這些進化版的法式甜點。

紅艷的〈玫塊情人〉，栩栩如生的玫瑰花瓣是用擠花袋「擠」出的，也是玫瑰造形的的〈白色戀人〉，內蘊的是傳統〈黑森林蛋糕〉風味。活脫像顆荷包蛋的是〈半熟檸檬柚〉，像個小花園的〈提拉米蘇〉，土壤的表面還點綴了一個紅色小朴瓢蟲，「老味道，新樣貌」，讓人嘗了會心一笑。而這些法式甜點的價格每個普遍都在150元左右，最便宜的更只要120元。比起躺在觀光飯店甜點櫃上的甜點，確有競爭力。

(工商 )