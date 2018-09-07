高雄》觀光產業涼颼颼民怨起 高雄綠地恐將變藍天

陸客不來，台觀光跌落谷底。（設計畫面）

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中時電子報
/綜合報導

兩岸關係冷，陸客減；年改衝擊，軍公教縮衣節食，高雄觀光產業明顯感受景氣涼颼颼，「觀光產業」變成「關光產業」。相關產業從業人員等不到政府改善作為，民怨漸增，可能牽動高雄的選情，成為影響年底九合一選舉的重要因素之一。

據《中評網》報導，高雄甲仙芋仔冰的創始老店，小奇芋冰店第三代負責人劉士賢指出，這兩年生意確實很難做，大家業績不是太好。往年暑假至六月中下旬就會有一群群騎車機車來環島或旅遊的大學生不見了。若再加上連日下雨等因素，他這裡的業績至少衰退三成，其他業者滑落的幅度肯定比他更多。

高雄六龜溫泉業者黃翊誠感嘆，六龜不老溫泉原本還有十幾家業者，但現在收到只有5家。高雄再不改變就真的沒希望了。業者已經在討論是否要由綠轉藍，大家認為支持九二共識也很好，更希望政府放行給政策，看能否拋開意識型態，把六龜規劃成觀光經濟特區。

六龜樂居農場老闆陳進祥也表示，他身邊很多朋友以前都支持民進黨，但現在有八九成要支持國民黨韓國瑜。杉林區農會總幹事吳俊德日前也呼籲鄉親一定要覺醒，跟他一樣給韓國瑜一個機會，因為韓國瑜真的會為高雄帶來希望。這種產業景氣不振令鄉親對民進黨執政失望，年底九合一選舉將出現重大改變。

(中時電子報)

中評網

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