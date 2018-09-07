最摳好野人！啃老男繼承7千萬遺產 拒養兒女嗆洗冷水澡

2018年09月07日 08:12 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

南部地區唐姓男子離婚後不願養孩子，將2名未成年子女丟給老父親養，還伸手向父親討零用錢，唐男在父親過世後繼承7000多萬遺產，仍拒養兒女，嗆修不好熱水器就洗冷水澡，姊弟倆的母親看不下去出面打官司，法官判唐男得月付2萬4000元扶養費，直到姊弟滿20歲為止。

判決書指出，唐男婚後育有五名孩子，年長的三名孩子都已出社會工作，最小的兩名子女分別18、17歲。唐男5年前與前妻協議離婚，年過40仍工作不穩定，時常向老父伸手要錢，甚至在離婚後將照顧未成年子女的責任丟給父親，由唐男父親負擔起小姊弟的生活費及學費。

唐男在老父親過世後繼承一筆龐大遺產，名下有33筆土地、房產與田地，共7000多萬不動產，未料唐男反倒是要求五名子女負擔家中水電費用，某次天冷時家中太陽能熱水器壞掉，唐男向女兒索取維修費，否則揚言要全家都不用熱水洗澡，二女兒看不下去向社會局通報。

通報社會局後，唐男行徑變得更加惡劣，不給四女、小兒子金錢，導致姊弟經常三餐不繼，他還因為反對四女與男友登記結婚，將女兒轟出門，姊弟受不了投靠做廚工的母親，唐男為迴避子女討扶養費，索性在外找房子自己住，還換電話號碼讓孩子找不到人。

姊弟倆生母心疼孩子遭遇，但無奈自己每月收入僅1萬6000元，實在無法負荷照顧四女及小兒子，提告要唐男負責孩子撫養費。開庭時，唐男辯稱他做翻修工作，收入不穩定。法官調閱財產證明，唐男前妻收入微薄，相對之下唐男名下有價值7000多萬不動產，財產頗豐，判唐男得月付姊弟各12000生活費，直到她們滿20歲為止。

(中時電子報)