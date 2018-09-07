吳德賢揮毫半世紀 「刀書」行草展絕學

2018年09月07日 08:48 中時 廖志晃

國立中興高中學生，聚精會神欣賞吳德賢揮毫。（廖志晃攝）

吳德賢（左2）在中興高中舉辦創作展，書畫大師李轂摩（右2）也到場。（廖志晃攝）

吳德賢為學生導覽，解說創作意旨。（廖志晃攝）

集書法、石雕、陶刻於一身的藝術家吳德賢，累積50年的書法行草功力，更以刀為筆，在陶、竹、木′石上勾勒書法之美；他受邀在國立中興高中，舉辦「陶竹木硯創作展」，讓大家見識在傳統中創新的「刀書」！

吳德賢陶竹木硯創作展，在中興高中圖書館藝術中心登場，吳德賢並在現場揮毫及展示一刀陶刻，展現深厚功力；書畫大師李轂摩特別到場，中興高中前、現任校長王延煌、張瑞杰，率師生一起欣賞難得的藝術創作饗宴。

吳德賢說，在陶胚、竹、木、石等媒材中創作，得意在「刀」先，所有布局都在心中，然後一氣呵成，不能出錯，否則珍貴的創作媒材就毀了！

吳德賢擔任公職30多年，在名間鄉戶政事務所主任退休，他利用公餘勤練書法，尤其精通行草、篆刻，精益求精，利用陶、木、竹、螺溪石硯等媒材創作，扎實深厚的書法根底，讓他的作品充滿生命力。

吳德賢自創以雕刻刀在陶、竹、木藝雕鏤行草的書法藝術，「一刀刻」成為獨門絕活，他在陶藝品上雕字，以刀代筆，不打草稿，一刀成字，揮灑自如，刀鋒落處，結合草書的行雲流水，與陶器金石本質，刻畫出行草立體神韻與金石況味，刀法渾然天成，力道收放自如，昇華書法的藝術層次，有「陶因字而貴，字因陶而傳」之譽。

吳德賢陶竹木硯創作展，展期至10月22日，開放時間周一至周五，上午8時至下午6時，歡迎喜愛藝文的朋友參觀！

(中時 )