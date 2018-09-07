力促售台F-35戰機 美議員殷霍夫接參院軍委主席

被視為「友台派」、美國資深參議員殷霍夫接任參院軍委會主席。（圖/Jim Inhofe 官網）

友善列印
中時電子報

據美國奧克拉荷馬日報（Oudaily）報導，繼原軍事委員會（Senate Armed Service Committee）主席麥肯（John McCain）因腦癌病逝後，美國聯邦參議院（US Senate）於今日改選，由代表奧克拉荷馬州、被視為「友台派」的資深議員殷霍夫（James Inhofe）接替遺缺。

《全球星期人物》嫁入三代麥肯海軍世家 106歲堅強母親羅佩塔

這位曾在今年4月份、與同黨議員柯寧（John Cornyn）上書總統川普（Donald Trump），要求政府向台灣出售最新型軍事武器，例如F-35戰機（F-35 Lightning II）的國會大老，上任後是否對美台軍售有正面幫助，將成為下一步關注的焦點。

曾聯名上書川普，殷霍夫曾要求美國政府、向台灣出售最新的軍事武器，像是F-35戰機之類。（圖/美國空軍）

現年83歲的殷霍夫，畢業於塔爾薩大學（University of Tulsa）、擁有經濟學學士學位。在踏入政壇以前，他長年是一名厲害的房地產開發仲介，並曾當到Quaker生命保險公司的總裁一職。踏入政壇的第一步是擔任塔爾薩市長，六年任滿後、轉戰聯邦眾議院成功，成為代表該州第一選區的眾議員。

由於原代表奧克拉荷馬州的聯邦參議員大衛·博倫（David L. Boren）在1994年宣布轉任大學校長辭職後，殷霍夫被指定為其繼承人、躍身為參議員的身份至今。他和妻子凱兒（Kay Kirkpatrick）結縭多年，兩人育有4名子女。殷霍夫是共和黨保守派代表人物之一，曾公開否認「全球暖化」，對於同性婚姻法案更是反對到底。

(中時電子報)

文章來源：Oklahoma Senator Jim Inhofe to replace John McCain as chair of Senate Armed Services Committee

更多精彩新聞請見國際頻道！
停水停電與道路損毀 強震重創北… 川普卸任前「廢核武」？ 南韓：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。