力促售台F-35戰機 美議員殷霍夫接參院軍委主席

2018年09月07日 08:38 中時電子報 李靖棠

據美國奧克拉荷馬日報（Oudaily）報導，繼原軍事委員會（Senate Armed Service Committee）主席麥肯（John McCain）因腦癌病逝後，美國聯邦參議院（US Senate）於今日改選，由代表奧克拉荷馬州、被視為「友台派」的資深議員殷霍夫（James Inhofe）接替遺缺。

這位曾在今年4月份、與同黨議員柯寧（John Cornyn）上書總統川普（Donald Trump），要求政府向台灣出售最新型軍事武器，例如F-35戰機（F-35 Lightning II）的國會大老，上任後是否對美台軍售有正面幫助，將成為下一步關注的焦點。

曾聯名上書川普，殷霍夫曾要求美國政府、向台灣出售最新的軍事武器，像是F-35戰機之類。（圖/美國空軍）

現年83歲的殷霍夫，畢業於塔爾薩大學（University of Tulsa）、擁有經濟學學士學位。在踏入政壇以前，他長年是一名厲害的房地產開發仲介，並曾當到Quaker生命保險公司的總裁一職。踏入政壇的第一步是擔任塔爾薩市長，六年任滿後、轉戰聯邦眾議院成功，成為代表該州第一選區的眾議員。

Inhofe Selected as Armed Services Chairman ➡ https://t.co/W6PPqICuqD — Inhofe Press Office (@InhofePress) 2018年9月5日

由於原代表奧克拉荷馬州的聯邦參議員大衛·博倫（David L. Boren）在1994年宣布轉任大學校長辭職後，殷霍夫被指定為其繼承人、躍身為參議員的身份至今。他和妻子凱兒（Kay Kirkpatrick）結縭多年，兩人育有4名子女。殷霍夫是共和黨保守派代表人物之一，曾公開否認「全球暖化」，對於同性婚姻法案更是反對到底。

(中時電子報)