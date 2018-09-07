靜宜EMBA校友會理事長交接 新舊傳承開創新局

靜宜大學「EMBA校友會」第五、六屆理事長交接典禮，共有來自全國超過200名校友，及各校EMBA校友會代表共襄盛舉。（陳世宗攝）

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EMBA校友會在歷任理事的經營擘劃，奠定堅實基礎，第五屆理事長江哲明（右一）交接第六屆新任理事長顏貴森（中）。（陳世宗攝）
靜宜EMBA校友會理事長交接典禮，新舊傳承，開創新局！（陳世宗攝）

靜宜大學「EMBA校友會」第五、六屆理事長交接典禮，共有來自全國超過200名校友，及各校EMBA校友會代表共襄盛舉。校長唐傳義表示，未來在新任理事長顏貴森的帶領下，必能凝聚校友向心力；讓靜宜EMBA校友會開創新局，也為靜宜實踐社會責任、推動國際化、跨產業、跨域合作的重要平台。

唐傳義表示，靜宜EMBA校友傑出表現有目共睹！靜宜創校超過一甲子，校友在全球各領域發揮己長，貢獻良多，對學弟妹的照顧也不遺餘力。EMBA校友會在歷任理事的經營擘劃，奠定堅實基礎，尤其第五屆理事長江哲明及工作團隊的付出，傑出成績享譽全國。

唐傳義感謝校友及師生優異的表現，讓靜宜在全國各項評比中，屢創佳績，名列全國大學第29、私立大學第14，文法商類大學全國第9、私校第5；在「國際化程度」排名第7，「學生出國交流人數」高居全國第4。在社會影響、學術成就、教學表現和推廣及產學收入等構面，靜宜同樣表現傑出，是辦學品質及國際競爭力的最佳保證。

第五屆理事長江哲明表示，感謝創會理事長蔡陽明，及歷任理事長篳路藍縷、辛勤耕耘，讓校友會成為校友與學校重要的溝通橋梁；更逐步發展成校友互動、促進各校EMBA聯誼，及連結人際關係的交流平台。

江哲明指出，感謝第五屆校友會團隊夥伴長期的奉獻及支持，不僅連續三屆舉辦靜宜EMBA半程馬拉松嘉年華，結餘全數捐贈社福團體，也協助舉辦海峽兩岸高爾夫球聯誼賽、全國EMBA高爾夫球、壘球及籃球等大型賽事，並輔導成立EMBA在校生班級聯合會等；祝福靜宜EMBA校友會未來持續成長茁壯！

第六屆新任理事長顏貴森說，校友會成員來自社會各領域的菁英，從職場重回校園，在師長諄諄教誨及同學間的切磋互動，讓視野和身心靈更寬廣，也更柔軟，是多采多姿、充實及歡樂的學習階段。

「遇上就是福氣！」顏貴森強調，接任理事長是福氣，感謝靜宜師長的支持，未來會全力以赴，傳承靜宜EMBA優良傳統，凝聚校友向心力，透過創新活動，讓校友會持續茁壯與成長，也歡迎更多社會賢達、各領域菁英，共同加入靜宜EMBA與校友會。

(中時 )

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