MLB》洋基捕手桑契斯狂漏接 吉拉迪點出病因

2018年09月07日 08:47 中時電子報 盧品青

洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)得學好如何接住投手的球！他今年蹲捕59場就追平了史上最多的單季13次漏接紀錄，對球隊守備造成嚴重傷害。洋基前總教練吉拉迪(Joe Girardi)看了直搖頭。

吉拉迪在電視節目上說：「接下來4周他們得設法改善桑契斯的守備，他的左膝習慣性著地讓他的接球姿勢不正確，因此接不住也擋不住投手的球。」吉拉迪在球員時代也是捕手，就算洋基不信任他的執教功力，起碼能信得過他對捕手的意見。

現任總教練波恩(Aaron Boone)表示已經對此加強過接球訓練。話雖如此，桑契斯連王牌投手塞弗瑞諾(Luis Severino)的球都接不好。

前役洋基被運動家打敗，桑契斯單場漏接4球(兩球被記錄為投手暴投)，光是兩人的投捕失誤就被對手趁機跑回2分，還有兩次跑上三壘，這樣要怎麼打季後賽？

吉拉迪說：「桑契斯的火力輸出還是可以期待，只要他改善守備就行，但在例行賽之中不易做出改進，而且太焦急會招來反效果。我想他會打得很辛苦。」

桑契斯本季因傷打擊率只剩0.186，前役洋基兵敗，他仍包辦了全隊2分打點，補回漏接失掉的2分。問題在於如果洋基找不到捕手接球的速成訓練班，就得犧牲DH的位置給他了。

(中時電子報)