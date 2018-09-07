讓台灣被看見 莊福基金會號召全民「挺犀牛」

2018年09月07日 09:49 工商 姚舜

9月22日為「世界犀牛日」，為喚起大家重視犀牛保育，並讓世界看見台灣，長期關注犀牛保育的莊福文教基金會攜手「六福村主題樂園」與「The Body Shop美體小舖」舉辦系列活動，請大家一起「挺犀牛」。

活動內容包括：

1.自9/10日起至9/30日，到全台指定The Body Shop店舖(見官網)及六福村索取犀牛紋身貼紙，拍照打卡上傳個人臉書並公開分享並#莊福文教基金會，就有機會抽中「蘇丹犀望巴士雙人行及六福村免費入園」。

2.9月22日「世界犀牛日」當天於六福村水樂園廣場舉辦「泥漿尋寶·紅鼻子挺犀牛派對」，現場將運來全世界三大泥漿溫泉之一的台南關子嶺泥漿，模擬犀牛生態環境，號召百位熱血民眾抹上紅鼻子一起大玩泥巴，體驗犀牛的日常，民眾只要事先上網報名成功，當日捐贈莊福文教基金會動物保育基金100元後，不僅可獲得六福村免費入園，更可獲贈同樣長期致力犀牛保育的The Body Shop美體小舖「社區公平交易天然茶樹系列保育犀牛保養禮」乙份。

3.9/22日當天貼上犀牛紋身貼紙，並在六福村現場捐贈100元給莊福文教基金會支持動物保育，就可用「199元犀望公益價」暢遊六福村。

據國際組織TRAFFIC調查，台灣、日、韓在七○至九○年代，都曾經分別是犀牛角的消費者，當時的盜獵量一年平均13隻。2005年起越南和中國對犀牛角的需求也增加，犀牛盜獵的數量爆增。國際組織野生救援WildAid指出，，獵殺犀牛數字一直居高不下，犀牛也被列為瀕臨絕種的生物。自2013年起，因犀牛角被認為具有極大的藥用價值及可作為雕刻之用，南非國家每年有超過1千頭犀牛遭到獵殺。因此2010年起，世界自然基金會將每年9月22日訂為「世界犀牛日」，希望喚起全球對犀牛保育工作的重視。

莊福文教基金會長期關注犀牛保育，去（2107)年號召3千人排巨型犀牛圖騰，引發國內外媒體關注犀牛保育議題，讓世界看到台灣對犀牛保育的重視。今年決定繼續舉辦公益活動號召「全民挺犀牛」，並讓全世界看到台灣重視生態保育的用心。

(工商 )