讓台灣被看見 莊福基金會號召全民「挺犀牛」

莊福文教基金會動物保育大使宥勝，9月22日將現身六福村畫上紅鼻子力挺『泥漿尋寶 紅鼻子挺犀牛』活動。(圖：莊福文教基金會提供)

友善列印
工商

9月22日為「世界犀牛日」，為喚起大家重視犀牛保育，並讓世界看見台灣，長期關注犀牛保育的莊福文教基金會攜手「六福村主題樂園」與「The Body Shop美體小舖」舉辦系列活動，請大家一起「挺犀牛」。

活動內容包括：

1.自9/10日起至9/30日，到全台指定The Body Shop店舖(見官網)及六福村索取犀牛紋身貼紙，拍照打卡上傳個人臉書並公開分享並#莊福文教基金會，就有機會抽中「蘇丹犀望巴士雙人行及六福村免費入園」。

2.9月22日「世界犀牛日」當天於六福村水樂園廣場舉辦「泥漿尋寶·紅鼻子挺犀牛派對」，現場將運來全世界三大泥漿溫泉之一的台南關子嶺泥漿，模擬犀牛生態環境，號召百位熱血民眾抹上紅鼻子一起大玩泥巴，體驗犀牛的日常，民眾只要事先上網報名成功，當日捐贈莊福文教基金會動物保育基金100元後，不僅可獲得六福村免費入園，更可獲贈同樣長期致力犀牛保育的The Body Shop美體小舖「社區公平交易天然茶樹系列保育犀牛保養禮」乙份。

3.9/22日當天貼上犀牛紋身貼紙，並在六福村現場捐贈100元給莊福文教基金會支持動物保育，就可用「199元犀望公益價」暢遊六福村。

據國際組織TRAFFIC調查，台灣、日、韓在七○至九○年代，都曾經分別是犀牛角的消費者，當時的盜獵量一年平均13隻。2005年起越南和中國對犀牛角的需求也增加，犀牛盜獵的數量爆增。國際組織野生救援WildAid指出，，獵殺犀牛數字一直居高不下，犀牛也被列為瀕臨絕種的生物。自2013年起，因犀牛角被認為具有極大的藥用價值及可作為雕刻之用，南非國家每年有超過1千頭犀牛遭到獵殺。因此2010年起，世界自然基金會將每年9月22日訂為「世界犀牛日」，希望喚起全球對犀牛保育工作的重視。

莊福文教基金會長期關注犀牛保育，去（2107)年號召3千人排巨型犀牛圖騰，引發國內外媒體關注犀牛保育議題，讓世界看到台灣對犀牛保育的重視。今年決定繼續舉辦公益活動號召「全民挺犀牛」，並讓全世界看到台灣重視生態保育的用心。

(工商 )

靜宜EMBA校友會理事長交接 新舊… 響應「世界清潔日」！百名志工清…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。