台北》對槓吳音寧 黃創夏：柯文哲是輸家

資深媒體人黃創夏表示，民進黨果然是鬥爭高手，用一個社會負面形象大的吳音寧，對槓上如日中天的柯文哲，小成本大利益，柯文哲恐怕受到不少傷害。（本報系資料照片）

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中時電子報
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北農總經理吳音寧近日為台北第一果菜市場案，與台北市長柯文哲多次交鋒。對此，資深媒體人黃創夏表示，民進黨果然是鬥爭高手，用一個社會負面形象大的吳音寧，對槓上如日中天的柯文哲，小成本大利益，柯文哲恐怕受到不少傷害。

黃創夏於《NOWnews》的《名家論壇》撰文指出吳音寧在過去的爭議當中，早就跌若谷底，反正吳音寧再糟糕、再怎麼有狀況，也就是這樣的狀況，反正也沒有太多損失。但柯文哲可就不一樣，柯文哲目前的運勢都可直攻總統大位，因此他的一舉一動正被選民用顯微鏡密切觀察，只要有一點點的小瑕疵，都會被放大，損及柯文哲的形象。

而民進黨以一個尚在討論中的第一果菜市場改建案當舞台，以一個備受爭議人物站上攻擊發起線，讓柯文哲怒轟「吳音寧懂甚麼」！而產發局長林崇傑更公開批評吳「會議都沒來」！雖然林崇傑事後遭民進黨台北市議員簡舒培出示會議記錄打臉，林崇傑才致歉。

但柯文哲顯然已經受傷，因為人民會認為連一個市政府都管不好，還想要選總統？連一個小小市場改建都說不清，還想要選總統？這樣的疑問已經發酵，就是這波攻勢的第一個預期效果。

其次，人民看著看著吳音寧和柯文哲的爭吵不休，大多數對政治沒興趣的人只會覺得歹戲拖棚，討厭吳音寧之外，連柯文哲也被看不起，因為你連一個吳音寧都搞不定，還想選總統？

黃創夏感嘆民進黨用這些手段，就是要把選舉弄到臭，把柯文哲搞到煩，搞到出錯！民進黨果然治理能力不行，鬥爭的功力真是天下第一！

(中時電子報)

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