獨／林志玲師弟搶金鐘男配 何潤東誇「眼皮有戲」

2018年09月07日 09:06 中時 洪秀瑛

陳恩峰分享拍戲趣事。（盧禕祺攝）

陳恩峰分享拍戲趣事。（盧禕祺攝）

男模架式依在。（盧禕祺攝）

陳恩峰對拿不拿獎很淡定及平常心。（盧禕祺攝）

陳恩峰（左）和何潤東劇中有衝突戲。（TVBS提供）

陳恩峰劇中殺人不眨眼。（TVBS提供）

何潤東（右起）、修杰楷、陳恩峰劇中飾演從小一起長大的兄弟。（TVBS提供）

何潤東（右）和陳恩峰20多年前青澀模樣。（取自臉書）

與林志玲、言承旭同期出道的陳恩峰，昔有「台灣第一男模」之稱，離開伸展台之後轉往設計界發展多年，188公分的他，依然帥氣有型。他因20多年好友何潤東（Peter）邀約，在TVBS電視劇《翻牆的記憶》詮釋一個外在殺人不眨眼，骨子裡重情重義角色。

陳恩峰今年以此劇首度入圍戲劇節目男配角獎，他說入圍當天是Peter打電話報喜訊，Peter喜孜孜的對他說：「你要準備一套西裝了。」他沒反應過來，還納悶反問：「你經紀人要結婚？」讓Peter哭笑不得。

陳恩峰事後覺得很對不起何潤東，「因為我反應太冷淡了」。他與何潤東在模特兒時期認識至今，何潤東誇他「高挑，穿西裝帥爆，擁有古代女人才有的一雙鳳眼，像個女人一樣心思細膩，太符合戲裡面徐英傑這個角色」，並說陳恩峰的演繹內斂不浮誇，連眼皮都有戲，「我在剪輯室裡面落了幾次淚都是因為徐英傑，這個角色是我整部戲裡面最喜歡的」。

陳恩峰說，Peter邀演劇中這個「大魔王」角色，他當時對自己很沒信心，畢竟角色個性和自己差很大，更不想搞砸好友的處女作，「但他就是一個太樂觀的人，樂觀到讓人害怕，後來我就把自己交給他」。他開拍前的體重86公斤，Peter巧妙安排他上武術課，殺青後，體重已掉到74。他笑稱，處女座的Peter求好心切，自掏腰包買20套西裝給他，還讓他試穿60套，但他整部戲只換穿7套，「那20套西裝現在還在我家」。

Peter曾在臉書分享孵化及進化「徐英傑」這個角色的過程，「《翻牆的記憶》需要一個大魔王，讓人打從心裡的害怕。本來的設定是丁叔，但是丁叔又不能一天到晚自己出來解決事情，年紀大了跑來跑去打人不就累死了。好，那就讓丁叔的一個手下來當這個狠角色好了。如果讓這個人到處使壞然後最後惡有惡報感覺好像很俗套，那我們把這個角色變得有血有肉吧！讓他跟高毅以前認識好了，乾脆從小認識好了，順便也把小陳加進來，感覺兄弟情這條線可以發揮得很極致，結果寫著寫著就變成了一條主線」。

對於與陳恩峰的兄弟情誼，Peter曾在臉書寫道，22年前他在台北走了人生中第一場模特兒的秀，其他人都好熟練，自己完全沒進入狀況，尤其是會有女孩子幫他換衣服，讓他很害羞，他發現原來菜鳥不只他一個，「旁邊同樣有個不知所措的笨蛋，我安心多了，因為那也是他人生的第一場秀，後來我就跟這個菜鳥成為了好朋友」。

Peter提到，陳恩峰從羅東上來台北打拚，記得他當時住的地方小到只能放一張床和一個小桌子。他們兩個人那麼高，彷彿好像到了小人國，「我們會在樓下的麵攤聊心事聊未來，兩個初進社會的菜鳥開始了各自的旅程。我正式進了演藝圈、發了唱片。雖然他後來成為了當時的台灣第一名模，但這畢竟不是他想要的人生，一個完全沒接觸過電腦的土包子竟然去了廣告公司應徵」。

Peter提到，一開始讀本的時候，大家都有點擔心陳恩峰是否能勝任，因為這個角色非常難詮釋，「他的情緒不能透過太多的表情和肢體語言去表達，需要細膩和準確度才能把這個角色掌握好」。「我覺得沒有第二個人比他還適合徐英傑這角色，幾場戲下來，我發現原來以前那個鄉下土包子是個戲精啊，他的演繹很內斂，一點都不浮誇」。

Peter最喜歡陳恩峰劇中一句台詞「我們都走錯了道路」，簡單一句話在他的詮釋下，有了好多複雜的情緒，有著後悔，不捨，無助…，「而且他非常敬業，他自盡倒地的那個鏡頭，他真的是毫無保留的豁出去，他的肩膀摔壞了，到現在還在看醫生」。Peter分享大約18年前，他在大陸拍戲，有好幾個月沒聯絡，那年代沒有FB也還沒有智慧型手機，所以通訊沒那麼方便，有天和陳恩峰突然在北京的街道巧遇。

「他剛好去走秀，我們竟然有了陌生人般的尷尬和打招呼方式，因爲實在是太突然，隔沒多久他寄了一張明信片給我說，對於像陌生人的尷尬，他難過到哭了。你說，徐英傑本人是不是跟戲裡面一樣玻璃心」。

陳恩峰回想這段異鄉的巧遇，他說當時在北京秀水街突然碰到Peter，他自己尷尬到反應不過來。為何寫明信片給Peter？他說，當時他做的是行銷公關工作，剛好遇到節日要寫卡片給客戶們，他想到北京的偶遇，於是拿起筆來寫給Peter，結果Peter的爸爸看到這張文情並茂的明信片還誤會了一陣子，Peter事後也尷尬地跟他說「你下次可以用信封寄…」。

陳恩峰開拍前被安排和一群20多歲年輕演員在鐵皮屋練武術，「裡面太熱，我練到乾嘔，楊晴還問我要不要吃王子麵」？他拍戲時，在片場不太跟別人說話，楊晴找他聊天，常碰軟釘子，最後便自討沒趣。

陳恩峰覺得「徐英傑」這角色最難之處在於必須一直Hold住氣場，但Peter很樂觀，「他講了很多故事引導我演出，大多不超過3個鏡頭就過關，我很擔心的告訴他，不要因為我是你的朋友，你該喊卡就喊卡」。

44歲的陳恩峰已婚，即使這次獲得入圍肯定，他也不戀棧演藝圈五光十色生活，他提到被挖掘出道過程，當時退伍後在音樂頻道從事行銷工作，在路邊等車時被經紀人相中，24歲才正式踏進模特兒圈。陳恩峰足足做了10年的模特兒工作，期間曾客串電視劇《原味的夏天》，也和白歆惠拍過電影《魚狗》，後來轉往設計界，目前在自己的公司從事壁紙設計。

回頭看自己在《翻牆》中的演出，陳恩峰謙稱還可以更好、還有很大進步空間，對於這次一起搶男配角的勁敵，他笑說私心當然希望給以《翻牆》入圍同獎項的吳念軒，不過他喜歡蔡振南在《花甲男孩轉大人》一場靈堂前的戲，「鏡頭帶到的時候，他的淚已掛在臉上，太強了」。

(中時 )