果菜市場改建重點不在11億 她問：天價預算怎訂的？

2018年09月07日 09:06 中時電子報 邱文秀

北市府與台北農產運銷公司近日因第一果菜批發市場改建案槓上，北農總經理吳音寧所提改建版本號稱可為市府省下11億預算。然而，北市議員參選人游淑慧提出，重點不是11億，重點在150億改建預算編列怎麼出來的？一個工程為何能「先喊一個價格、讓規劃公司配合量身訂作」？並舉出台灣最大體育場館知名建築師伊東豊雄設計僅60億，一個市場改建卻要150億?

北市府與北農總經理吳音寧近日因第一果菜批發市場改建案槓上，市長柯文哲批吳「懂什麼」。事件背後陰謀論滿天飛，甚至傳出雙方會槓上，並由新潮流議員開第一槍，是因這項預算龐大的工程已經有「金主」盯上想啃這塊肥肉。

國民黨北市議員參選人游淑慧則說，重點不在改建版本差11億，重點在150億改建預算編列怎麼出來的？！

她說，柯文哲和吳音寧吵架吵得很熱鬧，從差價11億到有沒有來開會⋯ 11億很多嗎？誰有沒有開會，跟市民有關係嗎？一個工程，到底應該「先設計規劃、再去估價」，或者「先喊一個價格、讓規劃公司配合量身訂作」？

游淑慧說，顯然，第一果菜及魚類批發市場改建案是後者：105年的7月，市長室會議裁示：編列總工程經費150億！可是同年的11月底，「第一果菜及魚類批發市場改建」先期計畫，才決標（亞新得標）、準備開始規劃⋯

她表示，「還沒有做先期計劃，就能匡列預算，而且高達150億，也是神了！」之後有時間再來談一談，爆漲的樓地板面積以及各種空間配置需求的必要性，大概就可以知道150億怎麼出現的？該不該花150億？

游淑慧說，她對於柯吳之亂沒有意見，純粹想討論工程的合理性！但知名建築師庫哈斯設計亞洲唯一球形劇場台北藝術中心才62億，台灣最大體育場館知名建築師伊東豊雄設計僅60億，第一果菜及魚市場改建卻要150億⋯

(中時電子報)