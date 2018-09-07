改良發動機快量產 陸最少打造130架殲-15艦載機

中國「遼寧」艦編隊抵港，參加香港回歸暨解放軍進駐香港20周年慶祝活動期間，殲-15艦載戰機在艦上阻攔著艦的畫面。（中新社）

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中時電子報
殲-15戰機

就在北京積極打造「藍水海軍」，致力將遠征作戰能力擴及遠洋與深海地區之際，解放軍為首款航母艦載機殲-15改良的發動機已接近量產。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，軍事分析家指出，渦扇-10H經改良後，壽命更長，也更有力。他們說，中國在克服技術問題後，已使渦扇-10H的推力和壽命能匹敵俄製AL-31F發動機。

殲-15戰機是中國最重，也是唯一的現役艦載機，最大起飛重量為33公噸。長久以來，渦扇-10H一直由於不夠力而飽受批評，因此中國首艘航母「遼寧」艦艦載機較早所使用的，是俄製AL-31F發動機。

為了圓藍水海軍夢，中國打算在2030年以前，至少要組建4支航母戰鬥群。而這意味中國海軍在2030以前，起碼需要130架艦載機服役。然而，目前服役中國海軍的殲-15戰機還不到30架。

此外，中國首艘自製航母已展開2次海試，預料2019年10月可服役，而第3艘航母也正在上海打造。

中國航母專家李杰說，儘管渦扇-10H的推力和壽命如今和俄製AL-31F不相上下，但仍落後美國F-18戰機的F414加力式渦輪風扇發動機。他指出，中國身為大國，需要更多航母艦載機，以支持海上發展雄心，尤其是在首艘自製航母進入海試最後階段，明年很可能服役的狀況下，更是如此。

香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平說，所有的海上軍機與設備都必須能承受「3高」，也就是溫度高，溼度高與鹽度高，而改良型發動機如今比較能適應海上環境。他指出，至今殲-15仍是中國發展最成熟，最可靠，也最具戰力的航母艦載機，未來仍將是中國航母戰鬥群的主力。

(中時電子報)

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