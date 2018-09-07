川普卸任前「廢核武」？ 南韓：金正恩親口承諾

2018年09月07日 09:25 中時電子報 李靖棠

據今日俄羅斯（RT）報導，代表總統文在寅（Moon Jae-In）出訪平壤（Pyongyang）、南韓多位政府高層獲得北韓最高領導人金正恩（Kim Jong-un）親自接見，雙方就南北雙邊和解、非軍事化與「去核化」（denuclearization）等議題進行交流。

President's special envoy Chung Eui-yong's press briefing on the outcome of Pyongyang visit

代表團之一、南韓國家安保室長鄭義溶（Chung Eui-yong）會議後向媒體透露，在會議中、金正恩本人表示，他希望在川普（Donald Trump）第一任期結束前、大約是2021年，達成去核化、廢除核武與終止長年和華府對立的局面。這也是繼川金會之後達成「共識」後，北韓領導人首度提出明確的時間表，顯示金正恩對和解的重視程度。

代表團之一、南韓國家安保室長鄭義溶（圖左），向金正恩（圖右）遞交總統的重要文件。（圖/美聯社）

但相較於南北韓之間「良好的互動」，美國政府似乎仍不信任金正恩，不斷地有消息和衛星圖片釋出，一再地削弱華府方面的耐性，並在北韓國營電視台公開砲轟美國後，讓川普武斷地決定、中止國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出訪平壤的行程，都讓這個世紀和解蒙上不小的陰影。

南北韓第三度高峰會預計在本月18號登場，文在寅（圖右）將北上前往平壤與金正恩（圖左）會談。（圖/美聯社）

即將於本月18至20日北上平壤、與金正恩「二度會面」的文在寅，會談內容與動向也勢必成為各方關注的目標，包含北緯38度非軍事區（DMZ）撤除駐軍崗哨、去核化、何時與如何簽訂韓戰（Korean War）終結的和平條約等，都將牽動著整個東北亞、或說是鄰近的中美日俄等國的態度，也讓朝鮮半島又一次成為全球目光焦點。

(中時電子報)