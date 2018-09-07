「支持鍾沛君就是支持我」 馬陪子弟兵拜票被拱選總統

2018年09月07日 09:15 中時電子報 綜合報導

前總統馬英九卸任後，搬回北市文山區老家定居，子弟兵前國民黨發言人鍾沛君，投入大安、文山區市議員選戰，力拼馬前總統「故鄉」關鍵一席。馬5日特別以「資深居民」身分，專程陪著鍾沛君，從興隆路二段競選辦公室出發，徒步拜票。馬不只數度帶頭喊「鍾沛君凍蒜」，還跟支持者強調「支持沛君就是支持我，一一懇託自己的「老鄰居們」要挺鍾沛君。

鍾沛君提供

馬、鍾二人沿街拜訪店家，鍾沛君準備印有兩人合照的「傳承」的爆米花沿途發送，有趣的是，路人看到散步中的馬前總統，多半是淡定微笑，彷彿馬是文山區「最自然的街景」。

鍾沛君提供

兩人在牛肉麵店用早午餐，馬好奇的問老闆小白「什麼是嘴邊肉」，鍾立刻不計形象鼓起自己雙頰說「在這裡」，接著馬帶鍾沛君前往自己平常用早餐的豆漿店用餐，自爆最近比較少吃油條，「因為大姐不讓我吃」，鍾回應「總統飲食很聽家中女性的話」，馬前總統則強調，自己是為了控制體重維持健康。

鍾沛君提供

拜票途經一家經營40年在地花店，隨扈提醒馬，這是平常訂花的店家，老闆看到馬前總統立刻表示一定再投馬一票，馬前總統俏皮回應「你說得太婉轉了」，接著讚老闆「看起來不像40歲」，對方「投桃報李」回敬「總統也不像年逾六十」，鍾沛君馬上接話，「因為總統只有五十幾歲」，旁人還來不及反應，馬不改幽默秒答「其實我上週剛滿三十」，逗得眾人哈哈大笑。

被問到馬前總統故鄉「參選爆炸」，鍾沛君表示，除了有馬的支持，自己也會勤握每一雙手，結合過去新聞主播專業，端出在地政見，讓選民有記憶點，爭取認同。

(中時電子報)