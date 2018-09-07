響應「世界清潔日」！百名志工清為野生動物清掃家園

2018年09月07日 09:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

有乾淨清潔的家，讓生活更美好！每年9月的第三個周末為世界清潔日（Clean Up the World Weekend)，這項自1993年發起迄今的活動。台北市立動物園為響應這項有益地球環境的運動，於9月1日（六）這天，號召上百名志工一起為生活在動物園裡的野生動物們清理家園，除了激勵志工的服務熱忱外，更希望民眾在看到志工們艱辛的清掃過程後，能夠發揮公德心，和我們一起維護動物園的環境整潔。

在眾人通力合作下，清理出一包又一包的垃圾。（台北市立動物園提供）

在台北市立動物園裡有一群總是默默付出的志願服務者，他們服務的面向非常多元，除了參與導覽解說、布偶表演、教育推展、動物照養及研究等工作外，更在9月15日世界清潔日即將到來時，提前於9月1日（星期六）這天，集結超過上百位夥伴，自發性地清理動物園內大量的枯枝落葉、廢棄物及民眾隨手丟棄在綠籬及壕溝內的垃圾，希望讓住在動物園裡的野生動物們及每日川流不息的遊客，都能夠享有更舒適清潔的場域。

隸屬於台北市立動物園環境組的清潔人員，每天都很努力維持園區內休憩設施的清潔，像是廁所、涼亭座椅、參觀步道、館區地面及垃圾筒等，可以說是鉅細靡遺，無一疏漏；至於動物們居住的戶外活動場及室內欄舍等，則是交由各館區保育員每日打掃清理。只不過動物園縱使在環境清潔面上，努力設置了這兩道防守線，但即便雙管齊下，面對少數缺乏公德心民眾，任意將垃圾丟入綠籬及壕溝內等問題，終究難以處理。

綠籬中竟然有被丟棄的鞋子！（左）、少數缺乏公德心的民眾，蓄意將垃圾隨手丟入清潔人員難以進入的綠籬及壕溝內（右）。（台北市立動物園提供）

這些被隨手亂扔的廢棄物品項琳瑯滿目，長年累月的也堆積了不少保特瓶、免洗餐具、手搖飲料杯、塑膠提袋、及食品包裝袋等積水容器，可能導致病媒蚊孳生，進而危害到遊客、工作人員及野生動物的健康。大批志工們便選在9月1日這天，針對動物園內幾處平日裡清潔人員無法到達的區域，執行地毯式的搜索，將這些從遊客面不易看到的垃圾通通清理出來，再逐項分類進行回收。

這天在眾人通力合作下，將台北市立動物園裡裡外外徹底地打掃乾淨，志工們為園區環境所貢獻的心力十分令人感佩。希望藉由他們無私奉獻的精神，能夠發揮遠大的影響力，邀請更多人一起投入保護地球的行列，讓我們的環境更加美好。

(中時電子報)