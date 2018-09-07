基隆》最資深里長 闕美玉挑戰「11連霸」

2018年09月07日 09:34 中時 李怡萱

9合1選舉年底登場，基隆市最資深里長闕美玉邁向第「11連霸」。她笑笑表示，超過40年里長任內，堅持24小時不關手機，「連任秘訣就是不怕得罪人」，從年輕少婦做到當阿嬤。今年連霸之路遇上7年級生林致遠，闕美玉也自信表示，服務有目共睹，不怕任何人挑戰。

玉田里是基隆廟口小吃據點，闕美玉從1978年首次當選後開始服務，年資前前後後長達40年，比挑戰者林致遠（34歲）的歲數還大，從「全國最年輕的里長候選人」做到當阿嬤，全靠她愛心、真心服務里民的一貫態度。

除擔任里長外，闕美玉同時也是地檢署榮譽觀護志工、朝陽愛心社理事、監事、好人好事運動協會前理事長、義消義警顧問，不管在哪裡似乎都能看到她的倩影。在擔任基隆高級商工校友會長一職時，更是努力籌募100萬元，做為獎助學金嘉惠學弟妹們。

闕美玉說，里民只要有開口求助，她幾乎都會出面幫忙。曾經有一位里民在雲林工作，擔心家中母親安危，她親自跑一趟查看，讓里民感念在心，從此成了她的「鐵粉」。

另外，今年的挑戰者林致遠表示，參選後才知道「老里長」深耕地方，堪稱魅力無法擋。但他說「要比她更有魅力，做她沒做到的事情！」，政見主打「環境維護、增加停車空間」，定期與志工一同在里內撿垃圾、資源回收，要以年輕人的好體力爭取里民認同。

(中時 )