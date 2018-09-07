基隆》最資深里長 闕美玉挑戰「11連霸」

2018.09.06.基隆市 ▲市長林右昌日前頒發「社區治安工作績效評鑑」績優社區獎，闕美玉代表玉田里領獎。（李怡萱翻攝）

友善列印
中時
李怡萱

9合1選舉年底登場，基隆市最資深里長闕美玉邁向第「11連霸」。她笑笑表示，超過40年里長任內，堅持24小時不關手機，「連任秘訣就是不怕得罪人」，從年輕少婦做到當阿嬤。今年連霸之路遇上7年級生林致遠，闕美玉也自信表示，服務有目共睹，不怕任何人挑戰。

玉田里是基隆廟口小吃據點，闕美玉從1978年首次當選後開始服務，年資前前後後長達40年，比挑戰者林致遠（34歲）的歲數還大，從「全國最年輕的里長候選人」做到當阿嬤，全靠她愛心、真心服務里民的一貫態度。

除擔任里長外，闕美玉同時也是地檢署榮譽觀護志工、朝陽愛心社理事、監事、好人好事運動協會前理事長、義消義警顧問，不管在哪裡似乎都能看到她的倩影。在擔任基隆高級商工校友會長一職時，更是努力籌募100萬元，做為獎助學金嘉惠學弟妹們。

闕美玉說，里民只要有開口求助，她幾乎都會出面幫忙。曾經有一位里民在雲林工作，擔心家中母親安危，她親自跑一趟查看，讓里民感念在心，從此成了她的「鐵粉」。

另外，今年的挑戰者林致遠表示，參選後才知道「老里長」深耕地方，堪稱魅力無法擋。但他說「要比她更有魅力，做她沒做到的事情！」，政見主打「環境維護、增加停車空間」，定期與志工一同在里內撿垃圾、資源回收，要以年輕人的好體力爭取里民認同。

(中時 )

「支持鍾沛君就是支持我」 馬陪… 赴日台旅客遇天災求援被回「自己…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。