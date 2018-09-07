影》打臉謝長廷 大陸派車關西機場接人地點曝光

2018年09月07日 09:49 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

中國人被困日本關西機場，中使館淩晨派車救人！(擷取自youtube)

關西機場大淹水數千人受困留滯，赴日民眾抱怨駐大阪辦事處態度消極冷淡，經媒體大量報導後，駐日代表謝長廷遭指責神隱不作為，他昨日表示承受大家的憤怒，卻又辯駁所有人都是搭乘機場巴士離開機場。但從陸媒揭露的訊息來看，他們的確有派車接人，謝長廷說法似經不起考驗。有網友指出，中方車子的確未進入關西機場內，而是等在橋頭接人，難道在橋頭接人就不算數嗎？

根據謝長廷在臉書上所述，他引用關西機場的報告稱，9月5日一天就載了7800人，超過滯留人數，應該也包括中國旅客，所以「可見大家都是搭乘機場安排的交通工具離開機場」。有媒體查證，關西機場營運公司說前天並沒讓外車進入，謝長廷的「只准出不准進」說法並不算錯，但中方派車前去接人也是事實，兩相對照，更加突顯兩岸駐日人員的任事態度大相逕庭 。

《北京時間》報導，脫困的中國大陸遊客表示，當時橋上不能通過很多車輛，所以中國使館向日方協商，讓機場派大巴將持有中國護照的公民送上車，過橋後再由使館人員接待安排上使館大巴，當日使館派出15輛車來接人。

《梨視頻》消息指出，中國駐大阪總領館協助1044名旅客脫困，其中包含117名香港旅客、5名澳門旅客、32名台灣旅客，其餘皆為中國旅客，分6批離開。

網友批評謝長廷，細微支節、錙銖必較，重點是辦事處一開始做了些什麼？管別人怎麼接人？有沒有接人？怎麼幫自己人才是重點。「至少人家還有跟日本協商，你謝長廷在幹嘛？發FB」、「中國領事館只是在橋頭接人，不如當夜發文譙國民黨的長廷」。

有網友對外交單位作為大表失望，「從1996年第一次出國以來，對台灣的外交系統從來沒有過信心。」、「可不可以在人民最徬徨無助的時候，尤其是國外，讓我們也感受到祖國台灣的強大…外交部真的要加油！」

有人則罵蔡政府不懂雪中送炭，「不惜動用F16迎接亞運英雄凱歸，錦上添花！受難納稅者卻是求助無門，雪中無炭！」

(中時電子報)