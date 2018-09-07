影》打臉謝長廷 大陸派車關西機場接人地點曝光

巴士車頭高掛「中國大阪駐總領事館」的字樣。(翻攝自微博)

友善列印
中時電子報
/綜合報導
中國人被困日本關西機場，中使館淩晨派車救人！(擷取自youtube)

關西機場大淹水數千人受困留滯，赴日民眾抱怨駐大阪辦事處態度消極冷淡，經媒體大量報導後，駐日代表謝長廷遭指責神隱不作為，他昨日表示承受大家的憤怒，卻又辯駁所有人都是搭乘機場巴士離開機場。但從陸媒揭露的訊息來看，他們的確有派車接人，謝長廷說法似經不起考驗。有網友指出，中方車子的確未進入關西機場內，而是等在橋頭接人，難道在橋頭接人就不算數嗎？

根據謝長廷在臉書上所述，他引用關西機場的報告稱，9月5日一天就載了7800人，超過滯留人數，應該也包括中國旅客，所以「可見大家都是搭乘機場安排的交通工具離開機場」。有媒體查證，關西機場營運公司說前天並沒讓外車進入，謝長廷的「只准出不准進」說法並不算錯，但中方派車前去接人也是事實，兩相對照，更加突顯兩岸駐日人員的任事態度大相逕庭 。

《北京時間》報導，脫困的中國大陸遊客表示，當時橋上不能通過很多車輛，所以中國使館向日方協商，讓機場派大巴將持有中國護照的公民送上車，過橋後再由使館人員接待安排上使館大巴，當日使館派出15輛車來接人。

《梨視頻》消息指出，中國駐大阪總領館協助1044名旅客脫困，其中包含117名香港旅客、5名澳門旅客、32名台灣旅客，其餘皆為中國旅客，分6批離開。

網友批評謝長廷，細微支節、錙銖必較，重點是辦事處一開始做了些什麼？管別人怎麼接人？有沒有接人？怎麼幫自己人才是重點。「至少人家還有跟日本協商，你謝長廷在幹嘛？發FB」、「中國領事館只是在橋頭接人，不如當夜發文譙國民黨的長廷」。

有網友對外交單位作為大表失望，「從1996年第一次出國以來，對台灣的外交系統從來沒有過信心。」、「可不可以在人民最徬徨無助的時候，尤其是國外，讓我們也感受到祖國台灣的強大…外交部真的要加油！」

有人則罵蔡政府不懂雪中送炭，「不惜動用F16迎接亞運英雄凱歸，錦上添花！受難納稅者卻是求助無門，雪中無炭！」

(中時電子報)

登革熱疫情發燒　衛生局啟動防疫… 「世界慈善日」添溫暖！可食地景…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。