「世界慈善日」添溫暖！可食地景分享愛心菜

2018年09月07日 09:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

地球資源有限，然人們慾望無窮！然我們也能運用一些有限空間，在都市屋頂種些小植物，將愛心散發出去！新北市政府綠美化環境景觀處為響應9月5日的「世界慈善日」，於日前將新板可食地景現採8 大袋逾16斤的新鮮蔬果送至南台北家扶中心提供給弱勢族群領取。

新北市政府自104年起推動可食地景政策，而新板可食地景即為景觀處於本政策下所建置的示範點位，由當地社區團體進行維護管理，並配合市府政策進行相關交流、參訪及推廣活動，而園區內種植作物80%須作為公益使用，且自創園以來總計參與逾30場次老人共餐、慈善義賣等活動。

活動當天一早，園友們在園長黃廷彬的帶領下，開始忙碌地採收園區內作物並仔細地整理裝袋以方便運送。黃廷彬表示，這次活動雖然處在園區認養人員新交接的時期，但因全體都非常熱心參與，所以才能在一大早便完成採收與整理的工作，也感謝能有此機會將愛心傳播出去！家扶中心表示，此次活動適逢半年一次的物資發放，總計約有500戶的服務家庭會在此時前往中心領取，而當日參與活動的家庭，對於能夠獲得新鮮蔬果感到十分高興。

目前新北市有505處可食地景，包含大樓屋頂露臺、機關學校、鄰里開放空間及社區中庭等地。歡迎有興趣打造可食地景及參與種植教學課程的機關學校、社區發展協會、公寓大廈管理委員會(社區管理委員會)、里辦公處及綠美化相關人民團體向景觀處洽詢。

(中時電子報)