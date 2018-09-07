「世界慈善日」添溫暖！可食地景分享愛心菜

響應世界慈善日，新板可食地景分享愛心分享菜。（新北市景觀處提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

地球資源有限，然人們慾望無窮！然我們也能運用一些有限空間，在都市屋頂種些小植物，將愛心散發出去！新北市政府綠美化環境景觀處為響應9月5日的「世界慈善日」，於日前將新板可食地景現採8 大袋逾16斤的新鮮蔬果送至南台北家扶中心提供給弱勢族群領取。

新北市政府自104年起推動可食地景政策，而新板可食地景即為景觀處於本政策下所建置的示範點位，由當地社區團體進行維護管理，並配合市府政策進行相關交流、參訪及推廣活動，而園區內種植作物80%須作為公益使用，且自創園以來總計參與逾30場次老人共餐、慈善義賣等活動。

活動當天一早，園友們在園長黃廷彬的帶領下，開始忙碌地採收園區內作物並仔細地整理裝袋以方便運送。黃廷彬表示，這次活動雖然處在園區認養人員新交接的時期，但因全體都非常熱心參與，所以才能在一大早便完成採收與整理的工作，也感謝能有此機會將愛心傳播出去！家扶中心表示，此次活動適逢半年一次的物資發放，總計約有500戶的服務家庭會在此時前往中心領取，而當日參與活動的家庭，對於能夠獲得新鮮蔬果感到十分高興。

目前新北市有505處可食地景，包含大樓屋頂露臺、機關學校、鄰里開放空間及社區中庭等地。歡迎有興趣打造可食地景及參與種植教學課程的機關學校、社區發展協會、公寓大廈管理委員會(社區管理委員會)、里辦公處及綠美化相關人民團體向景觀處洽詢。

(中時電子報)

響應世界慈善日，新板可食地景分享愛心分享菜。（新北市景觀處提供）

影》打臉謝長廷 大陸派車關西機… 斗六文旦評鑑出爐 退休教官林辛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。