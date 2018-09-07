英國軍艦為何非法闖西沙？ 陸專家：在向美國表忠心

2018年09月07日 10:04 中時 楊家鑫

英國「海神之子」號船塢運輸艦上月31日擅自非法進入中國西沙群島領海，對此，大陸外交部與國防部日前先後表示強烈不滿和堅決反對。大陸《環球時報》引述大陸海軍軍事專家張軍社指出，在當前南海局勢趨穩向好的情況下，英國軍艦之所以進行挑釁，是為了借南海問題蹭熱點，以提升英國的「國際影響力」。同時，它也是在向美國表忠心。

路透6日報導指出，英國2.2萬噸級的「海神之子」號船塢運輸艦是在前往越南胡志明市途中靠近中國西沙群島行駛的。它在完成日本周邊地區的部署後，從本週一開始停靠胡志明市港口。英國駐北京大使館聲稱，根據英國國防部介紹，「海神之子」號「完全依照國際法律和準則行使航行自由權」。

路透社援引消息人士的話指出，北京方面派出一艘護衛艦和兩架直升機對英國軍艦進行監控，但中英雙方都保持了冷靜。另一名消息人士說，英國軍艦此前曾靠近中國南沙群島島礁行駛，但沒有進入島礁12海裡的領海範圍內。

對於英軍艦的行為，大陸國防部新聞發言人任國強6日表示，英方派軍艦擅自進入中國領海挑釁，違反中國法律及相關國際法，侵犯中國主權，損害中國安全利益，極易引發海空意外事件；大陸外交部發言人華春瑩則說，「中方強烈敦促英方停止此類挑釁行為，以免損害兩國關係大局和地區和平穩定。」

大陸《環球時報》引述海軍軍事專家張軍社指出，英國軍艦之所以進行挑釁，是希望借南海問題蹭熱點，以提升英國的「國際影響力」。同時，它也是在向美國表忠心。一年多前，英國就揚言將派軍艦到南海實施「航行自由」行動。

他說，之所以喊話這麼久才付諸行動，是因為英國自己也知道在南海局勢趨穩降溫之時挑釁名不正言不順，因此選擇順道實施。而最根本的是，當下的英國已經心有餘而力不足，無力派出軍艦不遠萬里跑到南海實施軍事冒險計畫。

(中時 )