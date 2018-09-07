雙煞深夜磚塊砸酒吧 勇猛女店長扔菸桶嚇退惡徒

市區一家坐檯酒吧6日半夜突遭砸店。（程炳璋攝）

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酒吧的玻璃門碎裂一地，地上還有被丟擲過的磚塊。（程炳璋攝）

台南市深夜不安寧，鬧區1家公關酒吧6日深夜11時30分遭兩個共乘機車的陌生人丟磚塊砸店，店內客人錯愕，林姓女店長衝出回擲鐵菸桶，才嚇跑兩人，但她自己也驚魂甫定，報警稱要尋求保護，懷疑是酒客間口角引起。

台南市北區成功路巷弄內一家公關坐檯陪酒的酒吧，經營已19年，從未發生毀損糾紛，6日深夜還有不少客人在店內飲酒尋歡，店外突然來了一部機車，車上兩名年輕人，後座男子連續向店門丟出兩塊磚頭，玻璃店門應聲碎裂。

店內酒客與公關小姐頓時錯愕，以為有人開槍，嚇得趴在沙發，林姓女店長大膽衝出，向門外丟擲鐵菸桶，兩人落荒逃逸。林女其實內心緊張，事後趕忙報警。

林女表示，店內清一色是女職員，沒印象最近有得罪過客人，懷疑可能是數個月前，客人與客人之間的酒後口角糾紛引起。直到警方到場，她才定下心神，但仍不斷要求，可否申請警方保護。

儘管店家的玻璃店門早已碎裂一地，驚嚇的酒客紛紛買單走人，部分酒客不為所動，選擇繼續留下飲酒唱歌。

警方調閱監視器畫面，發現1車兩人從巷弄內往成功路逃逸，找來鑑識人員採證磚頭上的指紋，循線追捕嫌犯。

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(中時 )

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