抵制「亂退貨」好市多開鍘 除名1會員

日前就有一名會員亂退貨，讓好市多決定取消她的會員的資格。日前就有一名會員亂退貨，讓總公司決定取消她的會員的資格。(圖/達志影像)

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中時電子報

量販店好市多(Costco)的退貨政策向來寬鬆聞名，因此深受台灣民眾青睞，但真的無條件可濫用嗎？日前就有一名會員亂退貨，讓總公司決定取消她的會員的資格。

美式賣場好市多採「不滿意即可退貨」的服務，但為了避免民眾濫用退貨服務，好市多也規定這些商品不得退貨。

好市多大方的退貨政策有一些例外規定，大型家電，例如冰箱、微波爐、洗衣機、烘衣機等，需在購買內90天內辦理退貨；另外，1克拉（含）以上等級的鑽戒，退貨時則須提供原版保證書，好市多會在3個工作天內將鑽石送交第三單位重新鑑定，香煙和酒精則不接受退貨。因此不是所有商品都提供無條件換貨服務。

不過現在美媒報導，好市多現在對於顧客退貨，再不同於過去的寬鬆，具有惡意退貨行為的會員，可能會被取消會員資格。曾有名瑪麗安．尼索拉特（Maryam Nicksolat）的女子8年前在好市多購買了一台印表機，現在竟要求退貨，她說印表機買了不久就壞了，但她一直沒時間拿去退。

因為好市多未把印表機列為須在90天內退貨的電子產品。但店經理以其退貨太多為由拒絕，她不服並致電客服投訴，最後如願獲得退還印表機及墨水費用，還多了一項會員費，因為她的會員資格被取消。而她更被告知「從你的會員帳戶中看到，你對在好市多購買的多個產品不滿意，我們無法滿足你作為會員的要求。」

不過，調查發現，好市多並沒有統一的退貨限制，全憑各州主管決定。例如維吉尼亞州的好市多客服表示，即使頻繁退貨也不會被取消會員資格，不過但紐約州和德州的好市多客服則強調，公司會監控客戶退貨數量和次數，頻繁退貨者會被列入黑名單。

(中時電子報)

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