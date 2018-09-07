台中》蔡英文台中輔選力推智慧機械之都

蔡英文總統(左三)到台中市為「全球智慧機械發展中心」揭牌，因其近日頻繁到台中，引來外界對台中市長林佳龍(右四)選情的關切。(林欣儀攝)

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蔡英文總統（左）7日到台中精密科技園區與台中市長林佳龍（右），一起為「智慧製造試營運場域暨全球智慧機械發展中心」揭牌，並盛讚林佳龍招商達9千億元、為全台第一。（黃國峰攝）
蔡英文總統（右）7日到台中精密科技園區為「智慧製造試營運場域暨全球智慧機械發展中心」揭牌後，與進駐的各國大廠代表合影，向隔壁的西門子台灣區總裁艾偉伸手比個讚。（黃國峰攝）
蔡英文總統（右）7日到台中精密科技園區為「智慧製造試營運場域暨全球智慧機械發展中心」揭牌後，與台中市長林佳龍一起參觀智慧製造營運場域。（黃國峰攝）

蔡英文總統近日賣力輔選，7日上午特別到台中參觀「智慧製造試營運場域」，並為「全球智慧機械發展中心」揭牌，她在致詞時強調要打造台中成為「全球智慧機械之都」，並力讚林佳龍招商達9千億元、為全台第一。

蔡英文指出，機械業產突破1.1兆元，是台灣第三個兆元產業，台灣也是全球機械業第四大出口國，這是機械產業推動方案的具體成果，未來盼打造台中市成為全球智慧機械之都、成為世界領頭羊。

蔡英文並強調，想要創造台灣機械產業在國際供應鏈中有不可被取代的關鍵地位，就應落實機械產業創新方案中的三大策略分別為「連結在地」、「連結國際」與「連結未來」，透過建立產官學研平台、整合國內外資源打造人才養成及雲端工業鏈整合等方式，盼繼續強化台灣機械產業優勢。

蔡英文並特別讚許林佳龍招商能力，她表示，台中市對外招商成果顯著，帶來的不只是資金、還有技術，藉由世界級的技術、加上台中發展完整的產業聚落，可說是強強相加，將可打進世界級的智慧機械產業大聯盟。

其實，蔡英文最近頻繁到中部，除上周才到台中與林佳龍競選後援會成員會談、深入地方基層與民眾面對面談選情，今年五月間也曾到智慧製造營運場域參觀、了解產線運轉情形與3D創新控制技術。

(中時 )

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