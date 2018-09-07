金防部拂曉火炮操演 2000餘發轟出萬鈞雷霆

金防部年度「聯合反登陸作戰」操演今（7）日清晨5時30分在后湖海灘及溪邊炮陣地同步登場。（李金生攝）

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清晨天色微明之際，操演部隊己完成集結。（李金生攝）
28門各式火炮接連炮轟2000餘發，熾熱火光染紅天空，濃濃硝煙瀰漫海岸，雷霆萬鈞氣勢十分懾人！（李金生攝）
全體官兵全力以赴投入，以完美的作戰演練展現防衛金門的堅實戰力及高昂士氣。（李金生攝）
操演指揮官史冠智中校帶領參演官兵完成各項整備任務，展現純熟戰技和旺盛士氣。（李金生攝）
副縣長吳成典率同縣府各級主管，偕鄉親和學生代表數百人參加，對操演官兵展現純熟戰技和扎實訓練成果，均給予高度肯定。（李金生攝）

金防部年度「聯合反登陸作戰」操演今（7）日清晨5時30分在后湖海灘及溪邊炮陣地同步登場，28門各式火炮接連炮轟2000餘發，熾熱火光染紅天空，濃濃硝煙瀰漫海岸，雷霆萬鈞氣勢十分懾人！

這項驗證國軍聯合火力機制，並進行重炮保養射擊的年度大型操演，參演部隊有金防部炮兵營、機步營、支援營及防空連官兵，共動用M1式240公厘榴炮等各式火炮28門，配合演習想定射擊2000餘發炮彈，戰況非常激烈。

在天色微明之際，首先由120迫炮射擊照明彈，模擬敵方空中目標，防空連隨即進入接戰狀況，以各式重型火炮單炮翼次射方式，進行阻止擾亂射擊。隨即再鎖定敵方船團位置齊放射擊，在進入火灘線最後火殲階段時，各參演火炮使用瞬發及空炸信管，以同時彈著及齊放射的協同打擊作戰，完成成功阻敵登陸任務。

操演指揮官史冠智中校說，參演官兵從7月中旬起至后湖陣地實施移地訓練，進行火炮保養、專長複訓、空操演練等各項整備任務，全體官兵全力以赴投入，以完美的作戰演練展現防衛金門的堅實戰力及高昂士氣。

金防部指揮官姜振中中將表示，此次演習特別感謝地方鄉親的支持，金防部將持續戮力戰訓本務工作，精進作戰效能，以發揮最大的戰力，捍衛國家安全。

副縣長吳成典率同縣府各級主管，偕鄉親和學生代表數百人參加，對操演官兵展現純熟戰技和扎實訓練成果，均給予高度肯定。

(中時 )

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