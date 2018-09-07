英艦阿爾賓號駛經西沙群島 挑戰南海「自由航行權」

英國海軍旗艦、阿爾賓號軍艦日前闖入西沙群島海域。（圖/英國海軍）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，結束日本訪問行程，前往越南胡志明市（Ho Chi Minh）的英國海軍（Royal Navy）旗艦、阿爾賓號船塢登陸艦（HMS Albion），遭大陸官方指控、上月底在航行路程中闖入西沙群島（Paracel Islands）的海域，再一次向北京挑戰南海「自由航行權」（freedom of navigation）。隨後被陸方派出一艘護衛艦和兩架直升機驅離，才和平化解此一尷尬。

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大陸外交部發言人華春瑩昨日在記者會上表示，「8月31日，英國“海神之子”號船塢登陸艦未經中國政府允許，擅自進入了中國西沙群島的領海，中國海軍依法對英國這艘軍艦實施了查證識別，並且予以警告驅離。」對英方此舉、北京大學教授胡波認為，英國主要是配合美軍在亞太的行動與任務，對於英軍的「挑釁」，他認為北京方面態度應更為強硬才是。

由英國航太造船廠（BAE Systems Marine）打造、2003年編制服役的阿爾賓號船塢登陸艦，母港位於普利茅斯（Plymouth），是兩艘阿爾賓級的一號艦。其名「阿爾賓」、其實就是大不列顛的古名，她的贊助人是安妮公主（Princess Anne）。阿爾賓號排水量近2萬噸、船身有176公尺長，最快時速可達33公里、最大巡航距離為13,000公里。除船員外、可搭載400多名陸戰隊官兵，並可運載裝甲車、契努克直升機（Boeing CH-47 Chinook）等重裝備。

事實上，在阿爾賓號軍艦駛經南海海域前，英國官方一度曾有意讓麾下最新型的伊莉莎白號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）前往亞太巡弋，但這種種的行為、卻遭到自家退役軍官吐槽，前海軍參謀長威斯特男爵（Lord Alan West）表示，在賣完名下房地產、兩棲作戰旗艦後，仍有大量缺口的英國海軍，不僅造成艦艇數量極度不足，未來兩艘新航母恐面臨護衛能力不足的困境，也讓外界看見曾是「日不落國」的英國海軍，如今所面臨的龐大危機。

(中時電子報)

文章來源：Britain’s Royal Navy challenges Beijing’s ‘excessive claims’ as HMS Albion sails close to disputed South China Sea islands

文章來源：英軍艦罕見擅闖中國西沙被驅離：海軍力量捉襟見肘又緣何挑釁

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