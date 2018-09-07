沒有人管的動 網友一張圖畫出吳音寧後台有多無敵

2018年09月07日 10:19 中時電子報 邱文秀

台北農產運銷公司總經理吳音寧（中）5日下午在台北召開記者會，針對第一果菜及魚類批發市場改建案對外說明。（吳堂靖攝）

因果菜市場改建案和北市府槓上，但台北農產運銷公司總經理吳音寧寧可在臉書發文或開記者會，堅持不到議會備詢。北市府官員與北農董市長陳景峻皆拿她沒辦法。對此，宅神朱學恒表示有看過這樣「天上地下唯我獨尊，民國第一位太上總經理嗎?」PTT網友也畫出一張關係圖，顯示「董事長管不了，大股東管不了，沒有人管的了~」吳音寧「46歲女孩兒，真。無敵」。

果菜市場改建案延燒，朱學恒於臉書PO文表示，「台北農產運銷公司最大的兩個股東是台北市和農委會，但是他的總經理吳音寧兩個最大股東的話都不聽，不聽台北市長的話，不聽農委會主委的話，不聽台北市副市長的話，不聽農委會副主委的話，不聽議員的話，不聽董事長的話，也不聽農民的話，鄉親啊，你這輩子有看過哪一家公司的總經理可以做到這種比太上皇還要厲害的程度誰都不聽嗎？宇宙中還有誰的話她要聽？薩諾斯恐怕也不行！」更譏諷吳音寧「簡直天上地下唯我獨尊，史謂民國第一位太上總經理。」

之前民進黨北市議員簡舒培為果菜市場改建案質詢台北市長柯文哲，PTT網友也發文節列重點諷刺吳音寧背景硬

「產發局長：吳音寧只想到自己，沒考慮魚類市場跟基地限制

工務局長：隨便找個城鄉所研究生丟案子，有事？

市場處：吳音寧沒跟公會討論

北農董事長：提案根本沒有北農內部討論

柯P：他懂個屁

『吳音寧：我爸是吳晟』

簡舒培：葛萊芬多加一分」

如今，果菜市場改建案爭議擴大，吳音寧仍拒不到議會接受質詢，並傳出她有可能躋身2020民進黨不分區立委名單，躺著選也能上，從250萬年薪再晉升年薪千萬俱樂部。雖然吳音寧接受訪問時連說「沒有(這件事)」，但又有PTT網友畫出關係圖，顯示「董事長管不了，大股東管不了，沒有人管的了~」吳音寧「46歲女孩兒，真。無敵」。

(中時電子報)