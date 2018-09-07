青年返鄉參政 張嘉哲：相信施比受更有福

2018年09月07日 10:36 中時電子報 綜合報導

南投縣議員參選人張嘉哲在南投市土生土長，過去長期在會計師事務所與證券公司服務，從事公司審計與輔導上市櫃的工作，查核台灣大型上市櫃公司報表，提供客戶良善營運建議，但是在北漂的這段時間內，內心總是時刻掛念故鄉的種種，因此毅然決然放棄優渥的薪資，返鄉投入服務工作。這段期間在地方穿梭，自己透過成立南投囝仔的粉絲專頁，紀錄及探討地方的各項議題，與老中青三代交換意見，自己從中發現未來從政可以監督的方向:

1. 就業：監督南投縣政府透過統計各項產業數據以分析就業概況，促使縣政府執行產業升級的各項政策。其中以重視南投縣內文化資產、善用文創觀光資源，創造更多就業機會。

2. 教育：監督南投縣政府增加幼教預算，小孩托育對於青年返鄉是重大考慮因素之一。本人是教育體系畢業，未來也會特別著重在教育的各項環節。

3. 農業：南投縣物產豐饒，縣內近三成的農業人口，當中青年農夫返鄉仍要面對多項困難，持續監督縣政府從農業、地政和建設等單位給予青年農夫最大的協助，進而提昇農業升級速度。

4. 居住：督促青年住宅的推動與落實，過程由我廣邀南投縣內青年舉辦青年住宅政策的討論，提供縣政府最貼近民意的青年住宅政策。

5. 照護：許多青年返鄉的原因在於照顧年邁的雙親與長輩，積極協助社會企業與社區發展結，進而落實長照2.0 和推動社區日托中心，達到老吾老以及人之老。

"我始終相信施比受更有福這件事"張嘉哲。

張嘉哲表示，未來當選縣議員會就這五大方向進一步督促縣政府成立跨局處的青年事務小組，在就業、教育、住宅、農業與照護上來協助青年朋友。青年事務不是單一性的問題，需要透過各局處的互相支持及聯繫，才能在各項議題上獲得足夠的資源，也才能落實解決跨世代青年的各項問題。除此之外，也會在服務處成立創業、就業諮詢服務，透過過去在金融背景的專業來協助在地民眾。

張嘉哲表示過去的專業是現在的能力，在服務鄉親、監督縣政上，他擁有最好的專業背景，這些都是他參選的動機與優勢。未來將以「專業的背景、骨力的精神、肯做的態度」，讓南投更好，最後張嘉哲也表使:「我始終相信施比受更有福這件事。」

(中時電子報)