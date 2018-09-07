離奇! 黃家文夫妻一起外出失蹤兩天 子女憂心報警協尋

2018年09月07日 11:05 中時 陳慶居

黃姓夫婦5日一早從家中外出後失聯。（陳慶居翻攝）

苗栗救難協會6日漏夜搜尋無功而返。（陳慶居翻攝）

黃姓夫婦手機訊號最後在頭屋農會供銷部附近消失。（陳慶居攝）

家住新竹市的黃家文、徐梅英夫婦，5日共乘機車出門後遲未返家，家屬焦急萬分通報竹市及苗栗警方協尋。夫婦手機訊號最後消失地點在苗栗縣頭屋鄉北坑村，救難協會6日深夜動員20多人擴大範圍搜尋3個多無功而返，夫婦子女7日到頭屋尋求警方與協會持續搜尋。

夫婦的女兒黃妙慧表示，父親黃家文與母親徐梅英分別67及65歲，父親退休後曾經營雜貨店但已收掉了，母親目前還在竹市擔任停車場收費員，兩老經常會騎車到頭份及竹南的客運站，轉搭巴士到郊區或南庄步道休閒運動。

黃妙慧說，雙親同住生活，5日一早6時51分共乘機車外出，未交代要到哪裡，遲至晚間都未返家，6日上午母親未到班，停車場同事找人她才知道雙親失去聯絡。經查，母親手機訊號最後在頭屋苗14-1線農會供銷部附近消失，已分別通報竹、苗警方協尋。

黃女也在臉書社群PO文請網友協助，頭屋鄉長江村貴獲悉後，協調救難協會動員20多人，在頭屋、造橋及後龍交界山區搜尋3個多小時，但未發現機車也沒找到人。

她上午再到頭屋分駐所尋求鄉長江村貴及救協理事長黃錦瑞及副所長巫仁雙等人協助，另與弟弟趕往電信公司調閱通聯紀錄，希望縮小範圍以利盡快找到父母親。

(中時 )