台客困日：第一次感覺台灣人好像孤兒啊！

台灣遊客受困日本沒有水電，缺乏物資，怒問「政府在那裡！」（圖／讀者提供）

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台灣旅行團有長輩與小孩憂心健康。（圖／讀者提供）　
台灣旅行團在日本災區嘆問，台灣的政府在那裡？難道無法為來日本旅遊的遊客提供資訊和幫助。（圖／讀者提供）
台灣旅行團受困日本，打地舖等待救援。（圖／讀者提供）
日本當地因災情慘重，交通不便，物資缺乏。（圖／讀者提供）
台灣遊客受困日本沒有水電，缺乏物資。（圖／讀者提供）

台灣旅客受困日本，政府在那裡？日本慘遭燕子颱風及地震襲擊，造成嚴重災害，來自台中一百多人旅行團，到日本北海道參加公司旅遊，受困在札晃，看到陸客全部被大巴士載走，安置到有水有電的飯店，只剩可憐的台灣旅客，大家無助的感嘆，商店的水與食物幾乎被搶光，「第一次感覺台灣人好像孤兒啊！」政府到現在都沒有伸出援手。

台中市民黃嘉文表示，他們5日由台灣出發，團員包括公司員工與家屬，總共高達100多人的旅行團，沒想到大家興奮的到日本員工旅遊，卻遭遇日本的強颱和地震天災，一行人受困日本，沒水沒電已經兩天，加上當地交通大亂， 他們不知如何從日本脫困。

林姓受困旅客說，看到大陸遊客一早被大型巴士載走，載到有水電的飯店休息，他們心裡很感慨，台灣的政府在那裡？難道無法為來日本旅遊的遊客提供資訊和幫助。

「台灣團體只能靠自己，身旁還有台灣旅客需要洗腎！」受困民眾在臉書發出求救文表示，一團上百人，食物與水靠著導遊去搶，動用關係請人從外地做便當送進來，台灣政府至今聯個窗口都沒有，更別談有什麼做為！

黃嘉文說，沒有水電，缺乏物資，從九月六日至今還等不到飛機，札晃缺水缺電，大家心情浮躁不安，尤其同行的幼童沒奶粉，擔心老人藥物吃完非常虛弱，大家都累到打地舖休息，這趟旅行變成落難日本，旅行的行程泡湯了，不知何時能回到台灣溫暖的家。

(中時 )

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