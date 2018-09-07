傻眼！醫院體檢偷拍裙底風光 竟是31歲碩士男

2018年09月07日 11:00 中時 吳敏菁

吳姓碩士搭乘電梯偷拍女子裙地風光，當場被發現還和女子發生拉扯。（吳敏菁翻攝）

傻眼！31歲國立大學研究所畢業的吳姓碩士，6日早上8時許在彰化市一間醫院搭電扶梯，卻鬼迷心竅，竟拿起手機拍起前方27歲王姓女子裙底風光，手機碰觸到王女大腿被當場發現，急要落跑，王女攔住，兩人拉扯，醫院報警協助逮人，警方將吳男依妨害秘密罪嫌移送法辦。

6日上午8時的彰化市某醫院，民眾魚貫地搭電扶梯，吳姓碩士卻不怕眾目睽睽，以為不會被發現，拿起手機，偷偷放在前方女子裙下，進行偷拍，電扶梯從一樓快到二樓時，男子手機碰到女子大腿，女子嚇一跳，吳警覺被發現，拔腿要跑，女子一把抓住男子的衣服，男子揮開，兩人拉扯，醫院警衛看到也上前幫忙。一群人圍觀都直罵「太扯了！」「有夠變態」。

女子受到驚嚇，生氣地說不能讓色狼橫行，讓更多人受害，表示要提告並求償民事賠償，捍衛隱私權。

警方偵辦，吳男表示，研究所畢業後找不到工作，沒有女朋友，當時要去體檢，他是一時衝動，基於好奇臨時起意，才拿起手機拍了起來，只是要自己觀賞，他說這是第一次，精神也很恍惚。

警方發現吳嫌的手機內共有6張王姓被害人的裙下不雅照片，而且是連拍照片，彰化警分局八卦山所長王英州表示，已查扣吳男手機，吳男以現行犯依秘密罪嫌移送法辦。

(中時 )