王定宇說大陸使館派車救援是假新聞　網友PO照狠打臉

2018年09月07日 10:50 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

受到「燕子」襲擊，日本關西國際機場對外聯絡道路毀損，大批旅客受困機場，傳出中國駐大阪總領事館昨（5日）派專車接出受困陸客，也有台灣旅客客受到救援，外界砲轟駐日代表謝長廷到底在幹嘛！但民進黨立委王定宇表示關西機場「昨日機場和道路持續封閉，根本沒有讓外車進入」，被外界認為有意為駐日代表謝長廷解圍。但網友貼出大陸旅客在日本當地情形的照片和影音，狠狠打臉王定宇，並譏諷對民進黨不利的都是假新聞！

強颱「燕子」侵襲日本，造成關西國際機場對外聯絡道路毀損，大批旅客受困機場，傳出中國駐大阪總領事館5日派專車接出受困陸客，並要同樣受困的台灣旅客自稱中國人，始可搭乘專車離開。對此，有台灣旅客爆料「過程中完全沒有任何人要我們自稱中國人」反倒是抱怨，當他致電求助台灣駐日代表處時，對方不耐煩的態度讓他相當寒心。而台灣駐日代表處的救災不力，更讓謝長廷遭外界砲轟救災都不會，只會發臉書鬥爭政敵。

不過，王定宇卻在臉書PO文表示，「傳出中國大陸使館5日派車進去救援陸客，只要承認自己是中國人就能上車」是假新聞，更指出關西機場聲明「5日和6日機場和道路持續封閉，根本沒有讓外車進入」，更引用《聯合報》報導佐證，似乎有意為謝長廷開脫。

對於王定宇的「大陸使館派車救援是假新聞」一說，批踢踢網友怒轟只要是對民進黨不利都是假新聞嗎！有網友PO出《讀賣新聞》的報導稱5日日本也有派出大巴救援，所以日本新聞是假新聞？還有網友貼出大陸報導指出「大陸駐日大使館在5日18時前已成功轉移兩批共360人，目前沒有出現一例大陸公民在關西機場滯留期間受傷的報告」。

網友更轟「昨天三立先報的啊，定宇黑道大哥你怎麼說？」、「不合DPP的意 都是假新聞」、「王定宇這樣有什麼奇怪的，只要有心香蕉皮煮一煮都可以吃下去」、「有了顏色就沒有是非對錯，把良心遮了」。

臉書《台灣傻事》更指王定宇刻意截掉一半的照片，詐騙上癮了？網友也轟王「圖給看一半，明明橋另一邊能走；文字也一半，進機場內接跟集中到橋外接是重點？重點是你駐日辦事處沒作為，甚至還在搞選戰」。

(中時電子報)