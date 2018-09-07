17個大官全落跑 全教產：台北天龍國比高雄地坑國溫暖嗎？

范巽綠細數，葉俊榮將是她輔佐過的第4任教育部長，但強調她本人從來沒有意願當部長。（資料照片 林宏聰攝）

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中時電子報
/綜合報導

台北天龍國比高雄地坑國溫暖嗎？「823」南台灣淹大水，高雄市馬路被熱帶性低氣壓豪大雨炸出5000多個大小、重災區的高雄，此時卻群龍無首，市長陳菊今年4月高升總統府秘書長，緊接著，兩位副市長吳宏謀、許銘春分別調升交通部長、勞動部長，近日再加上范巽綠回鍋教育部政次 大人都不在，市府救災慢好幾拍，代理市長許立明被市民罵翻。

全教產指出，陳菊去總統府不過短短4個月，高雄市又有3名重要官員北上入閣，高雄市民真的很無言，質疑「台北天龍國比高雄地坑國溫暖嗎？否則為什麼大官一個個落跑？」高市府官員為高雄人帶來許多「政績」，「高雄氣爆」死亡32人，排斥陸客消費不振，產業停滯經濟低迷，蚊子館大建設負債累累，年輕人口北漂外流，大官把高雄「玩完了」，就一個一個落跑了！

教育局長范巽綠近日傳出異動，全教產質疑，她遭爆料在任3年多，出國17次，出國天數高達108天，怠忽經營地方教育，9月初剛出刊的《親子天下》調查發現，高雄各項教育指標均為全台倒數，加上與同仁世代格格不入，終於待不住了，也提前落跑，回鍋出任教育部政次，與花媽果真姊妹情深。

全教產說，高雄市陳菊任內先後落跑的官員，含陳菊在內竟多達17人；跟著花媽走的這些官場過客，把高雄當休息站，歇個腳、過個水後，就迫不及待高升到中央卡位，花媽子弟兵無論賢與能是否足堪勝任，人人有官幹，個個占好缺，倒楣的是高雄市民，施政像走馬燈般，看似絢爛，實則虛幻，煙火式施政，搞得高雄又苦又窮，市民日子苦不堪言，無人關心聞問。

全教產表示，除了陳菊、吳宏謀、許銘春、范巽綠4人，包括行政院客委會主委李永得、宜蘭縣代理縣長陳金德、行政院東部服務中心執行長許傳盛、交通部次長王國材、衛福部次長何啟功、內政部警政署長陳家欽、保訓會副主委葉瑞與、勞動部前次長蘇麗瓊、教育部前次長蔡清華、行政院副發言人丁允恭、退輔會前副主委劉樹林、金管會前主委李瑞倉、法務部前部長邱太三都擔任過高雄市府重要職位。

(中時電子報)

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