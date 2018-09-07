上摩鐵吹冷氣？拉K女難逃警法眼

女子躲汽車旅館拉K，遇警瞎扯來吹冷氣。(警方提供)

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中時
呂筱蟬
女子躲汽車旅館拉K，遇警瞎扯來吹冷氣。(警方提供)

桃園市大園警分局三菓派出所，6日晚間執行安居緝毒、擴大臨檢，在轄內一間汽車旅館查獲陳姓女子在房內吸食K他命，陳女一開始見員警上門臨檢還故作冷靜瞎扯說只是來吹冷氣，但眼尖的員警立刻發現桌上有一支含有K他命殘渣的吸管，陳女坦承吸毒，警方隨即將她帶回偵辦。

三菓派出所所長潘致融表示，在汽車旅館過濾住宿旅客名單時，發現登記的車牌號碼中，有一輛是轄內毒品人口的車輛，但該名毒品人口已入監服刑，員警直覺有異於是前往該車輛登記的房間查看。

員警上門臨檢時，發現出來應門的是31歲的陳姓女子，陳女表示車輛是她男朋友的，因為2人的租屋處沒有冷氣，才會獨自開車到汽車旅館休息。但陳女神情慌張，且房內飄出濃濃的K他命味，員警經其同意進房查看，一眼就看到桌上有一支含有K他命殘渣的吸管，陳女見事跡敗露只好坦承吸毒。警方經初步篩檢陳女尿液呈現三級毒品陽性反應，全案於訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

大園分局表示，6日晚間針對轄內易生治安事件之場所加強臨檢查緝，並在各重要路口設置路檢點攔查可疑人車、執行取締酒駕工作，共查獲通緝犯4件4人、公共危險案3件3人、毒品案1件1人，機車竊盜案1件1人，警方將持續加強查緝各類案件，展現維護良好治安。

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(中時 )

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