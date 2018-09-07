再談市場改建爭議 柯P：上班難道用臉書跟老闆溝通？

2018年09月07日 11:21 中時 張潼

吳音寧一再臉書PO文，讓柯文哲不耐表示，「太奇怪，難道上班用臉書跟老闆溝通？」（中時資料照）

北市府因第一果菜批發市場改建案，與北農總經理吳音寧針鋒相對，尤其市長柯文哲數度表示，吳音寧未將方案在正式會議中提案討論，卻把方案PO上臉書，讓他很受不了。媒體今問柯文哲，PO臉書難道不算「公開透明」？柯再次不耐表示，吳是體制內總經理，不是還在搞農運，「哪有說體制內跟長官溝通是透過臉書，這實在太奇怪，難道上班用臉書跟老闆溝通？」

針對近日一連串北農風波，柯文哲昨在議會備詢時爆粗口，他今未向吳音寧道歉，並稱那不是在講她，而且（該句粗口）是口頭禪，有時講了自己也不知道，但議會上講錯就講錯，當場有跟議員道歉了。

柯文哲強調，生氣歸生氣，問題還是要解決，所以下周一會開雙首長會議討論市場改建，吳音寧若有什麼意見，就進來討論；但他也說，雙首長會議他通常不會出席，尤其市場工程的細節還是交由工務局、產業局、市場處回歸專業處理。

媒體詢問，吳音寧將北農版本方案PO在臉書，不是公開透明嗎？柯文哲則說，吳是體制內總經理，不是還在搞農運，哪有說體制內跟長官溝通是透過臉書，這實在太奇怪，難道上班用臉書跟老闆溝通？此外，她講的意見，後來工務局有的也有接受，但也不能說妳講的人家得100％接受，這樣實在不對。

外傳這次吳音寧槓上柯文哲、攻勢頻頻，甚至將柯「搞毛」，讓綠營有意拱她2020擔任不分區立委，柯則笑說，把柯文哲搞毛就可以當不分區立委？這是很奇怪的標準。

(中時 )