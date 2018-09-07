「盼清白留人間」 前立委馮滬祥性侵欲翻案遭駁回

2018年09月07日 11:18 中時 林偉信

前立委馮滬祥被控性侵菲傭前年遭判刑3年4月定讞，他入獄85天就獲保外就醫，他聲請再審表示受到冤屈，即使近期病故，也盼清白長留人間，高院駁回後他提抗告，最高法院認為馮男所提的再審理由，不足以推翻原確定判決的認定，判決駁回他的抗告確定。

2004年1月23日，馮滬祥趁家人外出時，進入菲傭的房間將她壓倒在床求愛，對方強烈表明不願意，但他仍硬上，她遭性侵後向友人求助，經馬尼拉經濟文化辦事處人員協助，前往馬偕醫院就診，並由醫院通報轄區中山警分局受理報案。

2016年最高法院維持原審判決，認定馮滬祥在菲傭來台工作期間，假日多未給假，又利用家人外出之際加以性侵，雖然事後妻子出面與菲傭達成和解，但他卻企圖掩飾卸責與子女作偽證，讓返國的菲傭受二度傷害，將他判刑3年4月定讞。

馮男在同年10月26日人獄服刑，他隨即以腫瘤症病情急速惡化為由申請保外就醫，經評估認定有生命危險後，法務部讓他獲保外就醫，馮男服刑不到3個月。

馮滬祥提再審主張，菲傭回菲律賓後，透過視訊作證說是誣陷被告，此有利被告證言，原判決未說明不足採理由，且法醫石台平、高資敏曾證稱，精斑和血跡會相互排斥不可能融合，菲傭所著2條內褲的更換時間相差約兩小時以上，第2條內褲不可能會有明顯血跡。

最高法院維持高院判決，認定菲傭嗣後更異之詞，原確定判決已說明不足採理由，且原確定判決已就石台平、高資敏所為相關證據指駁說明不足為有利馮男的認定，馮聲請再審的理由不足以推翻原確定判決，最高法院因判決駁回再審聲請確定。

(中時 )