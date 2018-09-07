張花冠抱病控「頒獎手、鹹豬手與黑手是同一人嗎？」

2018年09月07日 11:24 中時 廖素慧

張花冠生病、腳受傷，最近都以輪椅代步。（廖素慧攝）

民進黨嘉義縣2個太陽之爭，牽扯出立委陳明文涉嫌性騷擾縣長張花冠，張花冠提告陳明文涉嫌性騷擾、恐嚇罪，嘉義檢方不起訴處分，張花冠已聲請再議，7日抱病質疑檢方偵查不公，並說「頒獎推動兩性平權的手、伸鹹豬手與黑手是同一人嗎？」陳明文服務團隊與律師正在研議，目前尚未回應。

張花冠不滿陳明文於去年9月間在民雄鄉大士爺文化祭對她強行摟肩密談，怒告陳明文涉嫌性騷擾、恐嚇罪，經過近1年偵查後，檢方8月底做出不起訴處分，張花冠說，本月5日已聲請再議。

張花冠說，她於偵查庭出庭時證稱「陳明文當晚強摟我肩膀、一同走向主祭臺時，對我說『恁爸擺好的七星燈，如果把我踢倒，我就給妳死得很難看！』」等語，她搞不清楚他說什麼，只是感覺不舒服、很難看，要把他推開，卻推不開。

張花冠說，陳明文上電視政論節目竟然可以神預測他的官司結果，陳擔任縣長時曾頒獎表揚兩性平權有功入士，難道「頒獎手、鹹豬手與黑手是同一人嗎？」

張花冠委託的律師林仟雯提出3大巧合：一、 摟肩變搭肩，恐嚇變抱怨結案，與陳明文用詞同；二、陳明文在107年1月24日的電視政論節目神預測不起訴，結案亦不起訴；三、書類沒有依照往例提供給媒體，不合常情，也因此沒有媒體會看到起訴書寫七星燈那段恐嚇語。

嘉義地檢發言人蔡英俊表示，尊重當事人聲請再議的權益，檢察官調查案子以證據力為憑，有相關錄影帶供勘驗，「不是誰說了算」。

張花冠因823水災勘災、摔倒受傷，近日生病發燒，7日在縣長官邸抱病開記者會，身體顯得不適、虛弱。

(中時 )