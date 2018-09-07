北京首發台港澳居住證 鄭博宇：完成最重要的小事

北京市公安局7日上午舉行港澳台胞居住證首發儀式，邀請三地各一位青年代表領證。(記者陳君碩攝)

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北京市公安局門口，貼著港澳台居住證辦理說明的海報。(記者陳君碩攝)

大陸9月1日開放申請港澳台胞居住證，首都北京7日舉行首發儀式，特別邀請台港澳各一名青年代表領證，台青鄭博宇表示，拿到證後，象徵著台胞在大陸可以公平起步，事在人為，港青蔡智恆說，未來在生活出行上，都將更加便利。

港澳台居住證原定需20個工作日，各地紛紛展現效率，提前發證，北京市公安局7日上午舉行港澳台居住證首發儀式，特別挑選青年代表作為領證代表。

台青代表，首鋼集團創業公社台港澳事業部總經理鄭博宇表示，拿到證後最想去辦信用卡，未來出行搭高鐵也會更方便，不用臨櫃排隊取票，可謂解決了「最重要的小事」。

他指出，居住證的實施，意味著讓台灣人在大陸發展，可以「公平起步，事在人為」，未來會有更多台胞「用腳投票」。

大陸中央推出惠台31項措施後，各省市陸續推出實施辦法，鄭博宇認為，居住證推出，幾乎解決了所有生活上的便利問題，他覺得這將對還沒有推出實施細則的省市區形成很大壓力，「要發揮更多的想像力!」

鄭博宇也指出，相較各地的發證只有一張卡片，北京公安局特別製作獎狀，儀式感特別強。

領取居住證的香港青年蔡智恆表示，香港人用的回鄉證，與內地民眾的身分證，也會有位數不同的問題，現在拿到居住證後，在住房、出行等生活上，都會更加便利。

北京市公安局介紹， 從9月1日到6日，北京已有1376人申請港澳台居民居住證，首批受理的已製作完成，將於近日發到各受理派出所。

(旺報 )

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