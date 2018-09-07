雲林》麥寮廢票聯盟陳情要求「還我鄉長選擇權」

2018年09月07日 11:37 中時 許素惠

雲林縣麥寮鄉廢票聯盟集結從麥寮運動公園步行前往麥寮公所陳情抗議，要求鄉長許忠富支持該聯盟在鄉長選舉投廢票。(許素惠攝)

雲林縣議員林建鴻(前左)和林深(紅衣)也支持麥寮鄉廢票聯盟。(許素惠攝)

雲林縣麥寮鄉廢票聯盟上午到麥寮公所陳情抗議，要求鄉長許忠富支持該聯盟在鄉長選舉投廢票，許忠富(左二)出面接受陳情。(許素惠攝)

雲林縣麥寮鄉廢票聯盟上午到麥寮公所陳情抗議，要求鄉長許忠富支持該聯盟在鄉長選舉投廢票，許忠富(左二)出面接受陳情書。(許素惠攝)

雲林縣麥寮鄉廢票聯盟上午到麥寮公所陳情抗議，高喊「還我鄉長選擇權」，要求鄉長許忠富支持該聯盟在鄉長選舉投廢票。(許素惠攝)

廢票聯盟以麥子憑弔麥寮民主已死。(許素惠攝)

雲林縣麥寮鄉長許忠富放棄競選連任，該鄉代表會主席蔡長昆同額選舉，引起一群麥寮年輕人的不滿，7日上午集結前往麥寮公所陳情抗議，向許忠富遞交陳情，要求「還我鄉長選擇權」，許對沒事先向鄉民宣布棄選決定致歉，也會盡力為五合一選舉優秀參選人輔選。

「還我鄉長選擇權、拒絕黑箱授受」！200多位麥寮鄉民身穿印有「還我鄉長選擇權」的黑色T恤，在運動公園集結後，一路高喊口號，步行往麥寮公所前進，警方出動大批警力戒護。

陳抗隊伍在公所前廣場表達訴求，要求許忠富還給麥寮人鄉長選擇權利，支持廢票聯盟鼓吹鄉民投廢票，其次要求鄉代會應公開審查公預算並錄影，麥寮籍的雲林縣議員林深、林建鴻及許志豪都簽名支持訴求，特別的是，許志豪和許忠富同樣是民進黨員，許忠富接下陳情書後便進入公所內。

陳抗群眾每人手持一枝麥子放置在公所前台階上，象徵憑弔麥寮民主已死後逐一離去，過程和平理性。

代表許留賓指出，該代表會開會審預算本來就公開透明。

許忠富對沒事先宣布退出鄉長選舉，辜負了了鄉親的期待，表示歉意，他說，4年前背負著鄉親期望進入鄉公所，一天忘記承諾，很感謝大家力挺才有豐碩成果，讓麥寮的改變有目共睹。

許忠富表示，4年鄉長經驗讓他了解地方建設要繼續深耕單靠地方是不夠的，還要爭取中央資源，為了延續麥寮的建設，所以做了自認為能讓發展前進的決定，無法逐一向大家請益，讓鄉親誤解，造成風波，深感難過自責。

許忠富強調，大家的不諒解是基於對他的肯定和愛護，他會繼續努力爭取成果報答鄉親，也尊廢票聯盟的訴求，因每個人表達意見和看法的權利，希望大家共同為麥寮未來努力。

(中時 )