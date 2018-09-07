雲林》麥寮鄉長許忠富棄選連任 蘇治芬也道歉

2018年09月07日 11:36 中時 許素惠

雲林縣麥寮鄉長許忠富放棄競選連任，引起軒然大波，麥寮年輕人成立廢票聯盟鼓吹鄉長選舉投廢票，身為民進黨中央選對會成員的立委蘇治芬也為此向善良的鄉親致歉。

蘇治芬指出，原以為提名是黨的代誌，黨中央祕書長洪耀福不只沒反對放棄連任，且對麥寮鄉代會主席蔡長昆登記參選鄉長一事也沒表示反對意見。

蘇治芬進一步說，其次，此次縣黨部執委會通過保障現任者優先提名，包括全國黨代表大會也通過現任縣長保障提名，其精神也阻止了其他黨員去挑戰現任者，也就是說，「我支持民進黨，但我不支持現任者，但我卻沒權利去挑戰現任者爭取提名。」這也說明黨的提名機制是黨內黨章的事，事涉黨有黨的提名布局，不涉及法律層面。

蘇治芬表示，按照黨的前例，只要不損及黨的利益，其結果是有案例沒被議處的。 登記參選是公開的，任何一個人只要符合法律要求都可以去登記參選。

蘇治芬指出，以麥寮鄉長這一局來看，若被以為有私下授受，那是因為沒有人去登記參選，才造成民進黨的終身黨員蔡長昆一人登記的局面，蔡長昆放棄競選代表改登記鄕長，但就許忠富放棄連任一事，雖沒有違背法律，但卻有民進黨黨紀問題，許忠富也説了，尊重黨的決議，這一切，就回歸到這是民進黨黨內的問題。

蘇治芬認為，許忠富不競選連任卻沒趕在8月31日之前對外宣佈，傷害了鄉親的期待，這確實是不好的示範，她鼓勵許忠富不要帶職參選黨內立委提名，是為展現決心想為地方做大事，並把鄉長一職交給其他黨員來承擔，但為什麼是蔡長昆同志而不是許志豪同志，這是兩難，為了地方和諧，也是權宜，也因如此，才必須事先向祕書長報告取得共識。

蘇治芬說，鄉親父老對許忠富的期待之情不被尊重，是她感到最愧疚的地方，她應該為她的「起意」向善良的鄉親致歉，請容她向敬愛的鄉親們説聲「對不起」，她已盡可能出席麥寮各村的説明會，公開向鄉親道歉，最後謝謝鄉親，感謝再感謝。

(中時 )